Bayern Monachium vs FC Barcelona. Gdzie oglądać mecz?

Robert Lewandowski wraca na tam, gdzie świętował swoje największe sukcesy w karierze. Polak już dziś zagra przeciwko swojemu byłemu klubowi. Gdzie oglądać mecz Bayern Monachium vs FC Barcelona? O której rozpocznie się hit tej kolejki Ligi Mistrzów?

Robert Lewandowski wraca na Allianz Arena!

Rozstanie Roberta Lewandowskiego z bawarskim klubem nie było proste i to nie ze względu na sentymenty, ale niechęć na wykonanie tego ruchu przez niemiecki klub. Bayern nie chciał sprzedać polskiego napastnika, twierdząc, że ma on jeszcze rok ważnego kontraktu i ma go wypełnić. Ostatecznie jednak władze bawarskiego klubu uznały, że lepiej sprzedać swojego najlepszego zawodnika teraz, niż obserwować, jak odchodzi za darmo.

Bayern miał mocno utrudniać odejście Lewandowskiego.

Kapitan reprezentacji Polski ostatecznie trafił tam, gdzie chciał, czyli do słonecznej Katalonii. Patrząc na wypowiedzi i na grę Roberta Lewandowskiego, jest on niezwykle szczęśliwy i odnalazł radość w graniu w piłkę. A przecież o to chodzi! Napastnik strzela gola za golem i już bije rekordy w swoim nowym klubie. Dziś jednak zmierzy się ze swoją byłą drużyną. Gdzie oglądać mecz Bayern Monachium vs FC Barcelona?

Bayern Monachium vs FC Barcelona – gdzie oglądać spotkanie?

Bayern Monachium vs FC Barcelona to bez wątpienia hit dzisiejszej kolejki Ligi Mistrzów. Oba kluby wygrały swoje poprzednie pojedynki. Bawarska drużyna wygrała z Interem Mediolan na San Siro 2:0, natomiast Blaugrana pewnie pokonała Viktorię Pilzno 5 do 1. Robert Lewandowski w tym meczu popisał się hat-trickiem i zachwycił formą. Wszyscy kibice Polaka oraz Barcy mają nadzieje, że dziś uda mu się osiągnąć podobne liczby. Jak to mówią, zemsta bywa słodka!

Robert Lewandowski na treningu przed dzisiejszym meczem z Bayernem Monachium. Fot. Bracelona.com

Gdzie oglądać mecz Bayern Monachium vs FC Barcelona? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz w platformie Polsat Box Go. Transmisja rozpocznie się o 20:50!

Źródło: opr. wł./FC Barcelona