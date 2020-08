BenQ TK810 4K HDR – kinowe odczucia w mieszkaniu

Projektory stają się coraz popularniejszymi urządzeniami. Z powodzeniem w wielu domostwach zastępują klasyczne telewizory. BenQ TK810 4K HDR to projektor posiadający funkcje smart, które znacznie ułatwiają korzystanie z urządzenia, otwierają przed użytkownikiem nowe możliwościowi i są bardzo przydatne. Czy projektor BenQ TK810 4K HDR to urządzenie godne polecenia? O tym przekonacie się czytając ten tekst.

Rozdzielczość 4K to już dziś standard i o ile w przypadku telewizorów jest to normalność, to jeszcze nie wszystkie projektory są w stanie wyświetlać obraz o takiej jakości. BenQ TK810 4K HDR na całe szczęście jest urządzeniem nowoczesnym, które taką rozdzielczość wyświetlanego obrazu oferuje.

Najważniejsze dane techniczne BenQ TK810 4K HDR:

platforma: Android z Aptoide TV

technologia wyświetlania: DLP z XPR

rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli z XPR, 1920 x 1080 bez XPR

jasność: 3200 ANSI lumenów

kontrast: 10000:1

trwałość lampy (tryb normalny/Smart Eco/Eco): 4000 / 10000 / 15000 godzin

przekątna obrazu: 40 – 200 cali

przesunięcie projekcji: 100% (obraz ponad projektorem)

głośnik: 5W

złącza: 2 x HDMI (2.0b, zgodne z HDCP 2.2), 2 x USB typu A (zasilanie, czytnik), USB typ B (serwisowe), wyjście audio (minijack, SPDIF), RS232 i wyzwalacz 12 V

komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 2,4/5 GHz (adapter instalowany w wewnątrz obudowy), Bluetooth 4.0

głośność podczas pracy: 32 dBA (20 dBA w trybie Eco)

pobór mocy: 350 W (maksymalnie) / 340 W (przeciętnie) / 280 W (Eco) / < 0,5 W (spoczynek)

wymiary: 380 x 128 x 268 mm

waga: 3,9 kg

technologie i funkcje: 4K, dedykowany tryb piłka nożna, wsparcie dla 3D, HDR 10, CinemaMaster Audio+ 2

Nowoczesny wygląd projektora BenQ TK810 4K HDR

Od strony wizualnej projektor BenQ TK810 4K HDR prezentuje się futurystycznie, jednak posiada przy tym wszystkie standardowe dla tego typu urządzeń walory. Testowany model jest biało-czarny, gdzie przeważającym kolorem jest biel. Wymiary projektora są stosunkowo niewielkie, bo prezentują się następująco – 380 x 128 x 268 mm przy 3,9 kg wagi. Na froncie, obok soczewki znajdziemy logo producenta oraz informację o tym, że obraz wyświetlany jest w rozdzielczości 4K. Na bokach urządzenia producent umieścił kratki wentylacyjne. Z prawej strony wydobywa się ciepłe powietrze, więc nie radzę siadać właśnie po tej stronie.

Oczywiście projektor BenQ TK810 4K HDR posiada regulację nachylenia, dlatego też możemy dostosować pozycję projektora tak, aby obraz był jak najlepiej wyświetlany. Urządzenie posiada trzy nóżki, którymi kręcąc zmieniamy nachylenie. Dwie z nich znajdują się na tyle projektora, jedna zaś na przodzie.

Na górnej części BenQ TK810 4K HDR znajdziemy przyciski nawigacyjne oraz funkcyjne. Pod zaślepką znalazł się mechanizm za pomocą którego jesteśmy w stanie zmienić ostrość obrazu oraz jego przybliżenie.

Złącza – tego na pewno nie zabraknie

Jeśli chodzi o dostępne złącza, to producent wyposażył projektor BenQ TK810 4K HDR w pokaźny arsenał. Jest ich tutaj naprawdę dużo, więc mamy możliwość podłączenia dużej ilości urządzeń, a to właśnie cechuje projektory z najwyższej półki.

Na pokładzie znajdziemy oczywiście dwa złącza HDMI. Złącza cyfrowe HDMI pozwalają na podłączenie dowolnego urządzenia, które posiada tego typu rozwiązanie. Bez problemu więc do modelu BenQ TK810 4K HDR podłączymy dekoder, laptopa, komputer PC, odtwarzacz multimedialny czy konsolę do gier. Jeśli posiadamy odpowiednie okablowanie z końcówką HDMI to możemy również podłączyć urządzenie mobilne.

Znajdziemy tutaj również dwa wejścia USB – jedno z nich służy do podłączenia dysku, pendrive czy myszki/klawiatury, drugie zaś jest USB zasilającym. To do niego możemy podłączyć urządzenia zewnętrzne, które do pracy wymagają stałego zasilania (chromecast, bezprzewodowy przekaźnik sygnału HDMI). W kwestii złączy audio mamy do wyboru wejście jack 3,5 mm oraz złącze cyfrowe SPDiF.

To nie wszystko, ponieważ z tyłu projektora znajdziemy także złącza serwisowe jak mini USB oraz RS323. Urządzenie posiada również złącze Trigger 12V, które pozwala na podłączenie rozwijanego ekranu.

Projektor z tyłu

Jakość obrazu i dźwięku – czy można prosić o coś więcej?

Jakość obrazu wyświetlanego przez projektor BenQ TK810 4K HDR jest bardzo dobra, zwłaszcza jeśli popatrzymy na to, że jest to bardziej budżetowy model. Jego cena jest praktycznie dwa razy mniejsza niż w przypadku najlepszych projektorów na rynku, a mimo to obraz jest tutaj bardzo dobry.

Obraz jest przede wszystkim jasny i bardzo wyrazisty. BenQ TK810 4K HDR to projektor, który został zaprojektowany tak, aby korzystanie z niego w słoneczny dzień było jak najbardziej możliwe. Kolory wyświetlane przez projektor są mocno podkreślone i nasycone, co jest dużym plusem. Widać w nich dużą przewagę białych odcieni, dzięki czemu możemy komfortowo oglądać swoje ulubione seriale w jasnych pomieszczeniach. Z kolei ciemne sceny wyglądają bardzo dobrze, nawet w dzień. Ciemne elementy obrazu nie tracą szczegółowości i obraz jest bardzo czytelny.

Podczas oglądania materiałów dostrzegłem przesycenie kolorów i przepaleń w jasnych scenach. Nie jest to jednak częsty widok. Dzięki ustawieniom obrazu możemy spokojnie dostosować wyświetlanie kolorów do swoich preferencji. Bardzo dobre kontrasty oraz świetnie odwzorowane kolory to największe plusy projektora BenQ TK810 4K HDR.

Jeśli chodzi o jakość dźwięku płynącego z wbudowanych głośników projektora BenQ TK810 4K HDR to jest dobrze. Oczywiście polecałbym podpięcie urządzenia do zewnętrznego zestawu nagłaśniającego czy soundbara, jednak wbudowane głośniki radzą sobie dobrze.

Oświetlone pomieszczenie

Wieczór

Oświetlone pomieszczenie z zasłoniętymi roletami

Oświetlone pomieszczenie z zasłoniętymi roletami

Obraz w nocy

Przydatne funkcje smart projektora BenQ TK810 4K HDR

Projektor TK810 4K HDR to nowoczesne urządzenie, a świadczą o tym chociażby funkcje smart. Urządzenie pracuje na systemie Android z Aptoide TV. System jest dopracowany i stabilny. W zestawie znajdziemy stick USB, który podłączamy pod górną częścią obudowy, w przeznaczone do tego miejsce. Adapter ten daje nam dostęp do wszystkich funkcji sieciowych projektora.

Platforma Android z systemem Aptoide TV daje nam dostęp do naszych ulubionych aplikacji. Sklep Aptoide pozwala na pobranie najpopularniejszych aplikacji serwisów VOD takich jak Netflix, Amazon Prime Video czy HBO GO. System oferuje również dostęp do takich aplikacji jak YouTube czy Spotify.

O ile sam system jest bardzo stabilny i łatwy w obsłudze, to same aplikacje nie są jeszcze aż tak dopracowane. Nawigowanie po aplikacji Netflix jest tragiczne – gdy chciałem przejść do kategorii filmów nagle nic nie dało się zrobić i trzeba było zresetować aplikację. Ten sam problem za każdym razem. Aplikacja działa poprawnie tylko wtedy, gdy podłączymy mysz lub funkcjami projektora będziemy sterować za pomocą aplikacji na smartfon/tablet. Aplikacja NBA App nie jest w stanie odtworzyć meczu ani na żywo, ani powtórki. Co do aplikacji YouTube nie ma uwag, bo działa bardzo dobrze. Oczywiście błędy poszczególnych aplikacji nie są winą producenta, a dostawcy appek, jednak takie problemy występują.

Bezprzewodowe przesyłanie obrazu – wygoda i komfort

Projektor posiada wbudowaną funkcję chromecast, która pozwala na przesyłanie obrazu pulpitu za pomocą chociażby przeglądarki Chrome. Jeśli chcemy wyświetlać to co dzieje się na ekranie naszego komputera wystarczy podążać krok po kroku za instrukcją wyświetlaną na obrazie projektora. Drogą bezprzewodową możemy przesyłać także obraz ze smartfonów – aplikacja YouTube pozwala na strumieniowe przesyłanie obrazu. W zależności od tego czy smartfon posiada wbudowaną funkcję “cast” możemy przesyłać także ekran. W przypadku mojego Samsunga Galaxy S8 działało to bardzo dobrze i sprawnie. Oczywiście w każdym z tych przypadków urządzenie źródłowe, jak i projektor muszą znajdować się w tej samej sieci.

Do sterowania funkcjami projektora BenQ TK810 4K HDR możemy użyć dołączonego do zestawu pilota, przycisków na obudowie projektora lub korzystając z aplikacji na urządzenia mobilne. Aplikacja nazywa się BenQ Smart Control i jest bardzo intuicyjna i prosta w użyciu.