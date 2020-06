Acer H7850 DLP – projektor 4K UHD z wyższej półki [TEST]

Wydarzenia ostatnich miesięcy zmusiły nas do spędzania większej ilości czasu w domach. Dla wielu osób to idealny czas na nadrobienie zaległości, takich jak chociażby dokończenie ulubionego serialu czy obejrzenie filmu, który tak zachwalali znajomi. Wielogodzinne seanse nabiorą zupełnie nowego charakteru, gdy do gry wkroczy profesjonalny sprzęt do oglądania, czyli projektor 4K UHD. Miałem przyjemność przetestować jeden z nich, a mianowicie Acer H7850 DLP. Co go wyróżnia i dlaczego warto zainwestować w taki sprzęt? O tym w dalszej części tego artykułu!

Acer H7850 DLP z zewnątrz – elegancki design i smukła budowa

Projektor H7850 DLP stworzony przez firmę Acer warto pochwalić już na poziomie jego wyglądu zewnętrznego. Sprzęt jest smukły i elegancki, dzięki czemu w fajny sposób ozdabia każde wnętrze. Bohater tego artykułu to projektor o minimalistycznym, wysmakowanym wyglądzie, bez nadmiernej ilości przycisków i napisów. Waży około 5,4 kg i nie należy do najlżejszych i najmniejszych, bo jego wymiary to 12.7 cm x 39.8 cm x 29.9 cm (wys./szer./głęb.). Projektor wykonano z dobrej jakości materiału.

Acer H7850 DLP cechuje prosta i wygodna obsługa. Górną część sprzętu wyposażono w wygodne menu, przycisk umożliwiający korekcję trapezową zwany lens shift oraz pokrętło do regulacji wielkości obrazu. Wspomniane wcześniej menu posiada cztery przyciski odpowiadające m.in. z uruchomienie sprzętu, wywołanie menu itp. W panelu menu znajduje się także przycisk enter i strzałki umożliwiające sterowanie menu. Tuż nad przyciskami umiejscowiono diody LED, które informują nas o temperaturze, zasilaniu czy pracy projektora. Diody powinny się świecić na kolor niebieski, a gdy ten zmieni się na czerwony – to najprawdopodobniej doszło do przegrzania projektora lub lampy.

W przedniej części projektora umiejscowiono natomiast obiektyw i regulator ostrości, który w przypadku H7850 DLP jest ręczny. Tylna część sprzętu to dość pokaźna gama gniazd. Znajdziemy tam dwa wejścia HDMI, przy czym jedno z nich posiada wsparcie MHL. Obok złącz znajdziemy wejście oraz wyjście VGA, złącze Rs232 i LAN. Nie zabrakło też złącza 3.5 mm Mini Jack, 5V DC USB, 12V DC i gniazdo USB. Na spodzie umiejscowiono trzy nóżki, dzięki którym użytkownik ma możliwość regulacji wysokości projektora położonego np. na stole. Z kolei boczne ścianki sprzętu ukrywają wentylatory, które chłodzą elektronikę projektora. Podsumowując wygląd zewnętrzny projektora Acer H7850 DLP można stwierdzić, że jest na prawdę nieźle. Sprzęt jest ładny, a przy tym wygodny w obsłudze.

Eksploatacja H7850 DLP

Na pierwszy rzut oka projektor zachwyca wyrazistym i dokładnym obrazem. Nie jest też głośny, co jest niewątpliwie dużą zaletą zwłaszcza wtedy, gdy projektor ma być użytkowany w mieszkaniu. Szum wentylatora nie jest natarczywy nawet podczas bardzo jasnego trybu pracy lampy. Dla osób wrażliwych na hałas Acer przygotował tryb eco, dzięki któremu sprzęt działa ciszej, jednak kosztem jasności obrazu. Drugą zaletą trybu eco jest wydłużenie czasu działania lampy, która nawet w przypadku dużej jasności może wytrzymać do 10000 godzin. Istnieje możliwość wydłużenia tego czasu do 15000 godzin, jednak powoduje to drastyczne zmniejszenie jasności obrazu.

Jaką jakość obrazu oferuje ten projektor 4K UHD?

Wracając do wspomnianego na początku obrazu, projektor H7850 DLP oferuje nam na prawdę wiele. Przy odpowiedniej odległości projektora od ściany możemy uzyskać ponad 7,6 m obraz. Należy jednak pamiętać, że dla takiego efektu sprzęt musi być oddalony od ściany o ok. 9 metrów. Projektor sprawdza się nie tylko do oglądania filmów, ale też gier. Każdy gracz doceni nie tylko ostrość obrazu, ale też jasność, która wynosi 3000 lumenów. Sprzęt radzi sobie zaskakująco dobrze również w dzień, przy odsłoniętych zasłonach. Komfort oglądania jest nieco gorszy aniżeli w nocy, aczkolwiek w tym przypadku jest to całkowicie zrozumiałe.

Co prawda H7850 DLP oferuje całkiem niezły dźwięk, jednak nie jest to brzmienie godne sali kinowej. Z tego względu warto zaopatrzyć się w dodatkowy zestaw audio.