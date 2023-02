Zbliża się wiosna, a to oznacza, że coraz więcej osób zastanawia się nad zakupem auta. Pamiętaj, że bez tego dokumentu zapłacisz do 72 tys zł kary! Kroją nas na każdym kroku!

Mowa o dokumencie PCC-3, który trzeba w przeciągu dwóch tygodni od zakupu samochodu trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego. Bardzo mnie to irytuje. Nie dość, że zbierasz na samochód, starasz się, a potem przychodzi urzędnik i mówi ci, że zawarłeś umowę cywilnoprawną, dlatego trzeba zapłacić podatek. A spróbuj nie zrobić tego w 14 dni od zakupu auta to dostaniesz taką karę, że Ci się odechce tego samochodu. Oczywiście, chodzi również o motocykle, rowery i inne środki transportu. Fakt, nie odkrywam Ameryki i nie urodziłem się wczoraj, ale to przykre, że za dany pojazd płacimy wielokrotnie podatek.

Kupiłeś auto? Bez tego dokumentu zapłacisz do 72 tys kary!

Nowe kwoty podatku PCC-3. Bez tego dokumentu zapłacisz do 72 tys kary!

Wraz z nadejściem nowego roku, została wprowadzona aktualizacja “cennika” podatku od umów cywilnoprawnych. Jeśli więc kupiliście pojazd i w przeciągu 14 dni nie pochwaliliście się tym faktem urzędowi skarbowemu możecie spodziewać się nie tylko naliczenia odsetek ustawowych, ale również kary. I to nie małej, gdyż ta jest zależna od wysokości płacy minimalnej. Pamiętajcie, że w tym roku wzrośnie ona dwukrotnie!

Podsumowując, jeśli nie wyrobicie się w dwa tygodnie i złożycie deklarację PCC-3 po terminie, urzędnik może nałożyć na was karę od 349 zł do 69 800 zł. Warto wiedzieć, że od 1 lipca 2023 ta kwota wzrośnie i będzie wynosić od 360 zł do 72 000 zł! Przecież to jakiś żart!

Kupiłeś auto Bez tego dokumentu zapłacisz do 72 tys kary!

Jeśli wydaje się Wam, że jeśli wpiszecie na umowie mocno zaniżoną kwotę, a dzięki temu zapłacicie niższy podatek PCC-3, grubo się mylicie. Urzędnicy sprawdzają wartość rynkową danego pojazdu i to właśnie na jej podstawie naliczają podatek. Wynosi on 2 % od wspomnianej wartości auta, roweru, motocykla czy innego środka transportu. Rzecz jasna, jeśli urzędnik zobaczy, że w umowie kwota jest wyższa, obliczy podatek nie od wartości rynkowej, ale od tej wpisanej na dokumencie.

Czy da się obniżyć kwotę podatku PCC-3? Tak, jeśli udowodnimy zły stan pojazdu, jednak w tym przypadku będzie nam potrzebna pomoc rzeczoznawcy, a także będziemy musieli przedstawić rachunki, jakie zapłaciliśmy za naprawy.

Kupiłeś auto Bez tego dokumentu zapłacisz do 72 tys kary!

Pobierz formularz PCC od umów cywilnoprawnych.

Kiedy nie płacimy podatku PCC-3 od umów cywilnoprawnych?

Są dwie sytuacje, kiedy nie płacimy PCC-3. Pierwsza to temat biznesowy. Chodzi o to, że jeśli kupimy pojazd np. na fakturę VAT, a nawet VAT-marża nie będziemy musieli płacić PCC-3, ponieważ w tym przypadku pojawia się inny podatek – nie ten od wzbogacenia (jak to w ogóle brzmi). Zdarza się to bardzo rzadko, ale jednak jest taka szansa. Jeśli wartość pojazdu nie przekracza 1000 zł nie płacimy podatku. Pamiętajcie jednak, że jeśli zaniżycie na umowie wartość auta, a urzędnik wyliczy, że jest ona wyższa niestety – czeka was zapłata 2 %. Jeśli dodamy do tego karę, o której wspominam w tym artykule, może okazać się, że zakup samochodu był nieopłacalny. Cóż, takie prawo.

Kupiłeś auto Bez tego dokumentu zapłacisz do 72 tys kary!

Sprawdź również nasze testy samochodów nowych.