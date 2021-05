Bezpieczeństwo na motocyklu – co zrobić, aby je poprawić?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Jazda motocyklem powinna być czystą przyjemnością. Na komfort i spokój podczas poruszania się jednośladem bardzo mocno wpływa jednak poczucie bezpieczeństwa. Co zrobić, aby wyeliminować potencjalne zagrożenia podczas motocyklowej wyprawy? Bezpieczeństwo na motocyklu. Oto kilka naszych porad!

Pamiętaj, że bezpieczeństwo na motocyklu to wypadkowa kilku czynników – m.in. stanu technicznego jednośladu i jego wyposażenia, Twojego ubioru i akcesoriów, a także techniki jazdy. Poniżej opiszemy każdy z nich, aby jazda nie była powodem do strachu, ale sprawiała ogromną radość!

Zwróć uwagę na stan techniczny i wyposażenie motocykla

To podstawa bezpiecznej jazdy. Przed wyruszeniem w drogę upewnij się, że działa zarówno hamulec ręczny, jak i nożny. Sprawdź stan amortyzatorów i ciśnienie w oponach. Upewnij się też, czy nie wymagają one już wymiany. Dodatkowo skontroluj poziom płynu hamulcowego i chłodniczego. Na koniec zrób dokładne oględziny ramy, łańcucha i przewodów. Ustaw też lusterka tak, aby dokładnie widzieć to, co dzieje się za Tobą w czasie jazdy.

Teraz czas na światła. Zobacz, czy działają kierunkowskazy, światła stopu (na obydwu hamulcach), mijania i drogowe. Jeżeli motocykl wyposażony jest w dodatkową elektronikę i posiada np. nawigację, to sprawdź również jej działanie, ponieważ może przydać Ci się w trasie. Do torby możesz wrzucić dodatkowo apteczkę i kamizelkę odblaskową, którą warto używać w drodze i na postoju.

Pamiętaj, że jeżeli nie jesteś pewien stanu technicznego swojego motocykla, powinieneś udać się na przegląd w stacji diagnostycznej lub warsztacie. Specjalista skontroluje wszystkie powyższe elementy, a Ty będziesz mieć pewność, że poruszasz się bezpiecznym jednośladem!

Bezpieczeństwo na motocyklu. Odpowiednie wyposażenie jest niezwykle ważne

Niektórzy motocykliści sprawdzając stan swojej maszyny zapominają, że ich wyposażenie jest tak samo ważne. Podstawa to oczywiście kask motocyklowy. Jego jakość nie może budzić wątpliwości. Postaw na sprawdzone i certyfikowane produkty (np. kaski HJC), które są wygodne i skutecznie zabezpieczają głowę przed urazami. Jeżeli jeździsz w dłuższe trasy, poszukaj kasków z wywietrznikami, deflektorem nosa (to specjalna wkładka, która chroni szybę przed parowaniem) i blendą przeciwsłoneczną.

Poza kaskiem zaopatrz się również w kurtkę i spodnie lub kombinezon wykonany z trwałego materiału (tekstylnego lub skórzanego). Kombinezony powinny być wyposażone w protektory, które ochronią Cię w razie ewentualnego upadku. Postaw też na trwałe buty motocyklowe za kostkę, które usztywnią nogę, zabezpieczą ją przed kontuzją (a o to łatwo, ponieważ nogi na motocyklu pracują najwięcej), a dodatkowo ochronią np. przed oparzeniem czy otarciem.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na motocyklu, nie zapominaj również o rękawicach z protektorami, kominiarką na chłodniejsze dni, a także dodatkowych ubraniach wierzchnich w przypadku deszczu – powinny ułatwić Ci jazdę w trudniejszych warunkach. Takie najczęściej tekstylne akcesoria bez problemu schowasz do torby lub sakwy i szybko wyjmiesz podczas deszczowej pogody.

Technika jazdy to podstawa!

Na koniec kilka słów o samej jeździe. Nawet najlepszy i najbezpieczniejszy motocykl czy ubrania nie ochronią Cię, jeżeli Twoja jazda nie będzie dostosowana do sytuacji na drodze. Pamiętaj, żeby poruszać się z prędkościami, na jakie pozwalają nie tylko przepisy, lecz także aktualne warunki drogowe. Zwalniaj na zakrętach oraz w przypadku, gdy nawierzchnia jest mokra lub widzisz na niej plamy bądź inne zanieczyszczenia, które mogą doprowadzić do utraty przyczepności. Hamuj z wyczuciem, bez gwałtownych ruchów. Jeżeli jesteś początkującym motocyklistą, to dostosuj prędkość do swoich umiejętności – nie staraj się na siłę dorównać innym uczestnikom ruchu drogowego.

Zwracaj też uwagę na innych kierowców czy motocyklistów. Jazda jednośladem wymaga podwójnego myślenia za innych. Jeżeli widzisz, że samochód może wymusić pierwszeństwo albo będzie wyprzedzał „na trzeciego” – odpuść. Zasada ograniczonego zaufania to podstawa bezpiecznej jazdy jednośladem.

Bezpieczeństwo na motocyklu to również o nastrój i usposobienie. Na motocykl powinieneś wsiadać skoncentrowany, ale jednocześnie rozluźniony. Jazda wymaga skupienia, więc jeżeli masz bardzo zły dzień albo zdajesz sobie sprawę, że ciężko będzie Ci skupić myśli na drodze, to odpuść sobie wyruszenie w drogę. Pamiętaj, że „jutro też jest dzień”.