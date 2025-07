Nowy sprzęt od niemieckiej marki Teufel właśnie pojawił się na rynku i może nie wygląda jak coś, co zawojowałoby scenę muzyczną, ale spokojnie – nie dajcie się zwieść wyglądowi. MOTIV XL to nie kolejny “przenośny głośnik”. To właściwie cały system hi-fi zamknięty w jednej, stylowej obudowie. Taki trochę dźwiękowy multitool dla wymagających.

Teufel MOTIV XL.

Przenośny, ale nie banalny

Gdy mówimy “przenośny głośnik”, zwykle myślimy: gra jakoś, baterię trzyma jakoś, wygląda… wiadomo. Tymczasem Teufel podchodzi do tematu inaczej. MOTIV XL to kawał solidnego sprzętu, który można spokojnie postawić w salonie jako główny system grający, ale też zabrać ze sobą na taras, do kuchni czy – jeśli ktoś jest odważny – na wakacyjny wyjazd.

Wbudowany akumulator oferuje do 13 godzin grania, a sama konstrukcja ma zintegrowane uchwyty, więc faktycznie można z tym chodzić. Do tego funkcja powerbanku i nawet wejście na mikrofon (czyżby karaoke na działce?).

Stereo w wersji XXL

Pod maską dzieje się sporo – MOTIV XL ma trójdrożny układ z dużym, 200 mm wooferem z kevlarową membraną . Całość napędza wzmacniacz o mocy 210 W RMS. Dźwięk? Zdecydowanie nie z typu “gra sobie w tle”. Raczej: “czekaj, co to za koncert w kuchni?!”.

Technologia Dynamore dodatkowo rozszerza scenę stereo, co – zwłaszcza przy filmach i spokojnych playlistach – daje ciekawy efekt przestrzenności. Do tego cyfrowo-analogowy przetwornik 24-bit/96 kHz. Brzmi jak zestaw za kilkanaście tysięcy, ale mieści się na półce.

Teufel MOTIV XL.

Wi-Fi, Bluetooth i cały internet w środku

Co ciekawe, MOTIV XL nie jest tylko dla tych, którzy trzymają muzykę na dyskach czy telefonie. Obsługuje najpopularniejsze platformy: Spotify Connect, TIDAL Connect, AirPlay 2, Google Cast, Bluetooth – czyli praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie.

No i jest jeszcze smaczek – to pierwszy głośnik Teufel, który dostał certyfikat Roon Ready. Jeśli ktoś korzysta z tego systemu do zarządzania muzyką (a niektórzy traktują go jak święty Graal), to wie, co to znaczy: płynna integracja z własną kolekcją i jakość na dobrym poziomie.

Audio dla wymagających, ale bez zadęcia

Trzeba oddać jedno – MOTIV XL nie próbuje nikomu niczego udowodnić. Nie świeci dyskotekowymi diodami, nie krzyczy “impreza!”, nie ma miliona pokręteł. Wygląda elegancko, gra konkretnie i jest zaskakująco uniwersalny.

Można go ustawić przy telewizorze, puścić przez niego audiobooka w kuchni, a wieczorem zabrać na balkon i odpalić letnią playlistę. Wszystko sterowane z poziomu aplikacji Teufel Home, bez kombinowania.

Cena? Jak na hi-fi all-in-one – całkiem uczciwa

Urządzenie pojawiło się już w oficjalnym sklepie Teufel. Cena wyjściowa to 3899 zł, ale aktualnie dostępny jest rabat Early Bird, więc można złapać go za 3684 zł. Nie jest to sprzęt z półki “kupię coś na wycieczkę rowerową i zgubię po trzech dniach”, ale też nie jest droższy niż zestaw kolumn, wzmacniacz i streamer w jednym. Bo tym właściwie jest. Szczegóły? Odwiedź stronę producenta: https://teufelaudio.pl/.

Teufel MOTIV XL.

MOTIV XL to więcej niż głośnik

Nie każdemu będzie potrzebny taki kombajn, nie każdy z niego w pełni skorzysta. Ale jeśli ktoś szuka uniwersalnego, przenośnego, ale solidnego systemu audio, który poradzi sobie z jazzem, rockiem, popem i playlistą na grilla – to MOTIV XL jest wart uwagi.

Nie rozbije ci szklanek basem, ale też nie zostawi niedosytu. Po prostu gra dobrze. A czasem – w świecie głośników, które chcą być wszystkim na raz – to wystarczy, żeby się wyróżnić.

