Bezszczotkowy klucz udarowy Ryobi -46%! Grzech nie kupić!

Są takie rzeczy, które niby nie są ci potrzebne, a jednak lepiej je mieć, niż nie mieć. Szczególnie, gdy posiadasz swój domowy warsztat. Takim sprzętem jest bezszczotkowy klucz udarowy Ryobi. Właśnie trwa fajna promocja, dzięki której profesjonalne narzędzie kupisz w bardzo atrakcyjnej cenie. Mowa o obniżce na poziomie 46%. Warto rzucić okiem.

Nie chcę bardzo przedłużać. Sprawa wygląda tak. Wspomniany klucz udarowy to model 18V ONE+ HP z maksymalnym momentem obrotowym 450 Nm, więc naprawdę specyfikacja techniczna robi wrażenie. Sprzęt ten bez problemu poradzi sobie z odkręcaniem kół i na przykład śrub, które wymagają użycia siły. Producent chwali się, że silnik ma dużą gęstość energii, a to oznacza szybsze obracanie i większą moc, z kolei elektronika potrafi zmaksymalizować czas pracy. Mamy cztery ustawienia momentu obrotowego, tryb Autostop oraz wariant zoptymalizowany do pracy z nakrętkami kół samochodowych. Akurat się może przydać, gdy ktoś samodzielnie zmienia koła z letnich na zimowe i na odwrót. Do tego mamy światło LED ułatwiające pracę w słabo oświetlonych pomieszczeniach.

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że pasują do niego zwykłe baterie. Co do momentu obrotowego, dodam, że specyfikacja mówi o maksymalnym na poziomie 300 Nm. Skąd więc te 450 Nm? Chodzi o tak zwany moment zrywający. Warto mieć to na uwadze. Opinie na temat tego modelu są naprawdę pozytywne. Ludzie chwalą go za kompaktowy rozmiar – faktycznie, waga to 1,2 kg bez baterii i 1,6 z akumulatorem. Do tego posiadacze tego klucza chwalą go za dobre wyważenie. Jeśli ktoś poszukuje sprzętu np. do pracy przy samochodzie, warto brać go pod uwagę. Zdecydowanie odkręcanie np. kół czy innych śrub – przykładowo tych od zawieszenia czy hamulców – będzie o wiele wygodniejsze i szybsze.

Należy jeszcze dodać, że model ten potrafi pozytywnie zaskoczyć jeśli chodzi o wydajność. Częstotliwość udaru wynosi od 0 do 4200 ud. na minutę. Do tego mamy cztery biegi, gdzie pierwszy ma zakres od 0 do 850 obr. na minutę, drugi 0 – 2100, natomiast trzeci 0 – 2800. Czwarty z kolei 0 – 2100 obr/min. Jeśli chodzi o ustawienia momentu obrotowego, wyglądają następująco: 70 / 120 / 300 / 120.

Bezszczotkowy klucz udarowy 18V ONE+ HP z maksymalnym momentem obrotowym 450 Nm możecie kupić za 449 zł na stronie producenta. Cena jest obniżona o 46% – regularna wynosi 829,99 zł. Jak widać, mamy więc do czynienia z prawdziwą promocją, z której (tak mi się wydaje) warto skorzystać. Oto link do oferty w sklepie Ryobi. Jeśli masz ochotę, sprawdź nasze artykuły z kategorii dom.