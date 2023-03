Wszystko wskazuje na to, że bitwa będzie długa i krwawa. Biedronka idzie na “wojnę”. Ma asa w rękawie w postaci “bojownika”, który ułatwi jej wygranie tej bitwy. Oczywiście, o ile konkurencja nie okaże się być silniejsza.

Żarty żartami, ale Biedronka oferuje urządzenie wielofunkcyjne Perfect mix 2 MFC2506. Jest to sprzęt podobny do popularnego Thermomixa czy Lidlomixa czyli Monsieur Cuisine Smart. Co ciekawe, ten Biedronkomix można też kupić między innymi w MediaExpert pod nazwą ELDOM MFC2506 Perfect MIX2 za 1789 zł, jednak oferta z Biedronki przebija wszystkie inne… oczywiście, ceną. Wpisując odpowiedni kod na stronie Biedronka Home możemy kupić ten sprzęt za 1599 zł, co czyni tą ofertę naprawdę atrakcyjną.

Biedronka idzie na “wojnę”. Ma bojownika, który może wygrać!

Biedronka idzie na wojnę i już przebiła wszystkich. Jej “Biedronkomix” został przeceniony o 400 złotych

O jakim produkcie mowa? Jak już wspomniałem, Perfect MIX 2 MFC2560 to urządzenie wielofunkcyjne, które ma ułatwić przyrządzanie potraw totalnym amatorom. Sprzęt ten ma wbudowany ekran, wagę i ostrza. To oznacza, że możemy np. wybrać interesujący nas przepis, a MFC2560 przeprowadzi nas, krok po kroku, przez kolejne etapy gotowania. Dzięki temu nie musimy się mocno wysilać aby przygotować jakąś potrawę. Wszystko dzieje się tak naprawdę w jednym naczyniu, które zważy poszczególne produkty, a następnie potnie je w odpowiednie kawałki.

Później dzieje się “magia”. Sprzęt tego typu potrafi gotować (również na parze), blanszować, podsmażać, odgrzewać i tak dalej i tak dalej. Wszystko po to, by “zawodnik” się nie pobrudził, a przy okazji w prosty sposób przygotował jakieś fajne danie. Tak, można zachwycić znajomych swoimi umiejętnościami kulinarnymi. To znaczy nie naszymi, a raczej umiejętnościami autorów tego sprzętu. Co ciekawe, otrzymujemy od groma przepisów, dzięki czemu nie tylko przyrządzimy oczywiste dania, ale również te zaawansowane powinny wyjść perfekcyjnie.

Biedronka idzie na “wojnę”. Ma bojownika, który może wygrać!

Biedronkomix czyli odpowiedź na Thermomix i Lidlomix (tzn. Monsieur Cuisine Smart)

Tak, takie samo urządzenie kupicie w MediaExpert pod nazwą ELDOM MFC2506 Perfect MIX2. Pamiętajcie jednak, że tam kosztuje ono 1789 zł. No, na upartego 1626,17 zł. Dlatego też jeśli faktycznie chcielibyście takiego robota mieć u siebie w kuchni, sugeruję sprawdzenie oferty Biedronki, bo tam macie przecenę z 1999 zł na 1599 zł wraz z darmową dostawą. Według mnie oferta jest naprawdę korzystna.