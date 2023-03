Monsieur Cuisine Smart w Lidlu i to kilkaset złotych taniej!

Monsieur Cuisine Smart wraca do Lidla i od razu trafia do fantastycznej promocji. Jeśli zastanawialiście się nad zakupem tego wielofunkcyjnego robota kuchennego, to teraz będzie do tego idealna okazja! Nic, tylko lecieć do sklepu!

Monsieur Cuisine Smart znowu w sprzedaży

Roboty kuchenne to bardzo przydatne urządzenia, które jeszcze bardziej ułatwiają nam funkcjonowanie w kuchni i przygotowywanie posiłków. Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart zyskał sobie rzeszę fanów ze względu na funkcjonalność oraz bardzo dobrą cenę.

Robot wkrótce ponownie pojawi się w Lidlu, więc jeśli zastanawiacie się nad zakupem Monsieur Cuisine Smart, to warto się wstrzymać, bo oferta naprawdę będzie bardzo dobra. Cuisine Smart w sieci sklepów będzie tańszy o kilkaset złotych!

Promocja potrwa od 16 do 18 marca!

Lidl z naprawdę dobrą ofertą

Monsieur Cuisine Smart, który będzie dostępny w sieci sklepów Lidl, to najbardziej zaawansowane urządzenie z całej rodziny “Lidlomixów”. Oferuje maksymalną moc 1200 W, wyposażono go w moduł sieci Wi-Fi, duży, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 8-cali. Na wyposażeniu znajdziemy także możliwość sterowania za mocą komend głosowych czy możliwość gotowania z instrukcją wideo.

Popularny robot kuchenny w naprawdę niskiej cenie!

A więc jak z ceną? Normalnie robot kuchenny kosztuje 2499 złotych, jednak z racji promocji jego cena będzie o 300 złotych niższa. W takiej cenie urządzenie będziemy mogli kupić zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i online od czwartku, 16 marca, do soboty 18 marca.

Źródło: LIDL