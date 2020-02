Biegaj jak profesjonalista z butami On Running!

Sponsored Materiał zewnętrzny

Bieganie stało się ostatnio bardzo popularną dyscypliną sportową. To z wielu powodów. Biegać można zawsze i wszędzie, bieganie nie wymaga specjalistycznego sprzętu, no może poza obuwiem. Biegać może każdy, w każdym wieku i nigdy nie jest za późno aby zacząć. W końcu, bieganie jest zdrowe. Już 15 minut truchtu kilka razy w tygodniu pozwoli nam się poczuć lepiej, zdrowiej i silniej. Jeśli jesteś początkującym biegaczem, który chce wtopić się w tłum profesjonalistów, bądź jesteś już profesjonalnym biegaczem i zależy Ci na stałym poprawianiu swoich osiągów, koniecznie musisz znaleźć dla siebie odpowiednie obuwie do biegania. Jednym z najlepszych wyborów mogą okazać się profesjonalne buty On Running. Dowiedz się więcej o marce On Running i sprawdź jak zamówić swoją wymarzoną parę butów do biegania.

Skąd wzięła się marka On Running?

Marka butów On Running narodziła się w Szwajcarii, a konkretniej w Alpach. Jej cel był i jest jeden: zrewolucjonizować doświadczenia związane z bieganiem. Cała koncepcja marki na obuwie On Running opiera się na prostej zasadzie

Miękkie lądowania, po których następuje wybuchowy start, lub jak kto woli, bieganie po chmurach. Buty On Running dostępne w wielu seriach i modelach, to bezkompromisowy wybór dla najbardziej wymagających biegaczy.

Firma On Running istnieje na rynku od 10 lat. Przez ten czas bardzo się rozwinęła i rozrosła. Obecnie słynne, szwajcarskie buty do biegania można kupić w ponad 6500 sklepach premium w ponad 50 krajach. Oprócz europejskiej siedziby w Zurychu, marka On Running, w skrócie On, otworzyła również biura w USA, Japonii, Australii i Brazylii. Sportowe produkty z portfolio marki zdobywają międzynarodowe nagrody za wzornictwo i technologię. Przedsiębiorstwo nie zamierza osiadać na laurach i pracować nad nowymi projektami jeszcze ciężej, aby kolejne pokolenia biegaczy mogły osiągać jak najlepsze wyniki.







Na które modele butów On Running warto zwrócić uwagę?

Wszystkie modele butów On Running zasługują na Twoją uwagę, jeśli jesteś pro biegaczem i szukasz bezkompromisowego rozwiązania dla najlepszych. Przykładowo, buty On Running CLOUDSURFER to wyjątkowo komfortowy model, zaprojektowany z myślą o codziennych treningach biegowych i biegaczach z neutralną stopą. Są dedykowane do biegania po utwardzonych nawierzchniach na krótkich i średnich dystansach. Sprawdzą się także w trakcie fartleku i treningu tempa.

Konstrukcja cholewki butów On Running i języka aktywnie uczestniczy w procesie termoregulacji wewnątrz butów. Siateczkowata struktura gwarantuje należytą wentylację w upalne dni i jednocześnie odpowiada za wydajne odprowadzanie wilgoci powstającej na skórze. Taka budowa sprawia, że nawet w trakcie wyczerpujących sesji treningowych nigdy nie będzie brakowało stopom potrzebnego komfortu. Z kolei bezszwowa konstrukcja cholewki redukuje do zera ryzyko potencjalnych obtarć. Antybakteryjne wykończenie cholewki zapobiega namnażaniu się bakterii i sprawia, że nawet po intensywnym treningu stopy będą czuły się świeżo. Sprawdź koniecznie!

Jesteś profesjonalistą i szukasz profesjonalnych butów do biegania, idealnie dopasowanych do Twoich potrzeb? A może dopiero zaczynasz swoją przygodę z bieganiem i chcesz rozpocząć ją z najwyższej półki? W obu tych przypadkach, odpowiedzią na Twoje zapotrzebowania będą profesjonalne buty do biegania On Running, które zamówisz z dostawą na: sportofino.com. Sprawdź pełną ofertę butów On Running dostępnych na stronie i zamów jedną lub kilka par w wybranym przez siebie rozmiarze i wzorze. Zobacz jakie to łatwe i zamów z dostawą już dziś! Nie czekaj – nie pozwól innym być lepszymi od Ciebie!