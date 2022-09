Gospodarka światowa zmierza w kierunku cyfryzacji. Większość ludzi na świecie preferuje płatności bezgotówkowe i papierowe, zwłaszcza w obliczu chorób zakaźnych, takich jak COVID-19. Ponadto wiele osób pragnie inwestycji alternatywnych, niepodlegających wpływom rządów i manipulacjom władz centralnych. Bitcoin okazał się lukratywną inwestycją, zwłaszcza po tym, jak jego wartość znacznie wzrosła w czasie pandemii COVID-19. Sprawdźmy, czy warto interesować się kryptowalutami w 2022 roku. A jeśli tak, to dlaczego wybrać akurat Bitcoin.

Początkowa wizja Satoshi Nakamoto zakładała stworzenie środka wymiany podobnego do pieniądza fiat, ale działającego w formie cyfrowej. Ludzie mogliby używać Bitcoina do płacenia za usługi i produkty, korzystając ze swoich telefonów, tabletów i komputerów do przeprowadzania transakcji. Dlatego Bitcoin miał służyć jako zdecentralizowana wirtualna lub cyfrowa waluta.

Bitcoin – czy warto interesować się kryptowalutami w 2022?

Aby utrudnić jego podrabianie, Bitcoin wykorzystuje kryptografię. A ponieważ żaden rząd ani władza centralna nie może emitować Bitcoinów, ich konfiskata jest trudna. Jednak rosnąca cena lub wartość Bitcoina sprawiła, że stał się on popularnym narzędziem inwestycyjnym lub aktywem. Czy warto interesować się kryptowalutami w 2022? Oczywiście! Dlaczego warto sięgnąć po tę wirtualną walutę? Oto najważniejsze powody. Już teraz zaznaczam. Możesz nim handlować za pomocą platformy bitcoin up, która zapewnia inwestycje w kryptowaluty.

Czy warto interesować się kryptowalutami w 2022? Pozycja Bitcoina

Na świecie istnieje wiele walut cyfrowych, ale Bitcoin dominuje wśród nich wszystkich. Co więcej, ta wirtualna waluta zyskała zaufanie większej liczby osób, a niektórzy używają jej do przeprowadzania transakcji lokalnych i międzynarodowych.

Początkowo niektórzy myśleli, że Bitcoin jest środkiem wymiany dla przestępców. Jednak po uświadomieniu sobie korzyści i możliwości Bitcoina coraz więcej osób zaczęło go akceptować. Obecnie liczba osób prywatnych, firm i przedsiębiorstw akceptujących Bitcoin jest naprawdę duża.

Co więcej, jego wartość wciąż rośnie, mimo że jest zmienna. Na przykład osoby, które kupiły tę kryptowalutę w 2010 roku, mogą ją dziś sprzedać po wyższej cenie. Jeśli więc kupisz i zatrzymasz Bitcoiny dziś, być może w przyszłości sprzedasz je po wyższej cenie.

Niemal natychmiastowe rozliczenie

Podstawową przyczyną wartości Bitcoina jest technologia, na której opiera się jego wartość. Ta wirtualna waluta jest łatwa w użyciu, wymaga posiadania komputera, smartfona lub tabletu oraz stabilnego połączenia z Internetem. Dzięki temu możesz dołączyć do sieci Bitcoin i zacząć handlować tą wirtualną walutą. A przyłączenie się do sieci Bitcoin oznacza, że będziesz mógł poruszać się w systemie bankowym i przekazywać środki w dowolnym miejscu i czasie.

Czy warto interesować się kryptowalutami w 2022?

Waluta zabezpieczona przed oszustwami

Bitcoin przechowuje wszystkie informacje w księdze publicznej blockchain. Księga ta zawiera informacje o monetach, w tym o portfelach, w których właściciele je przechowują. Ponadto technologia ta szyfruje tożsamość właścicieli monet, aby prowadzenie rejestru było legalne. Decentralizacja Bitcoina oznacza, że osoba lub podmiot, który kupi Bitcoina, jest jego właścicielem. Dlatego żaden bank, rząd ani inna władza centralna nie może skonfiskować ani kontrolować twoich Bitcoinów.

Dostępność

Bitcoin ma charakter globalny i cyfrowy – ponad 2 miliardy ludzi ma dostęp do Internetu, a zatem może również dołączyć do sieci tej kryptowaluty. Być może to wyjaśnia rosnącą liczbę organizacji i osób prywatnych, które wchodzą do sieci Bitcoin w krajach rozwijających się. Idealnie byłoby, gdyby nieubankowieni mieszkańcy krajów trzeciego świata mogli używać tej cyfrowej waluty do przeprowadzania transakcji bez konieczności otwierania kont bankowych czy korzystania z innych tradycyjnych usług finansowych.

Czy warto interesować się kryptowalutami w 2022?

Kradzież tożsamości

Górnicy Bitcoin zatwierdzają transakcje dokonywane przez użytkowników za pomocą tej wirtualnej waluty. Księga główna Bitcoin utrzymuje dokładny bilans transakcji dokonywanych w portfelach cyfrowych. Sprawdzając wszystkie transakcje Bitcoin przed dodaniem ich do bazy danych, system zapewnia, że użytkownicy wydają tylko te monety, które znajdują się w ich portfelach.

System szyfruje blockchain transakcji lub księgę publiczną, aby zapewnić, że nikt nie będzie w stanie zhakować systemu. Ponadto inteligentne kontrakty sprawiają, że system ten jest wolny od oszustw. Bezpieczeństwo, jakie technologia blockchain wnosi do sieci Bitcoin, jest powodem, dla którego wiele osób z różnych sektorów gospodarki decyduje się na jej zastosowanie.

Czy warto interesować się kryptowalutami w 2022? Przemyślenia końcowe

To nie są jedyne powody, dla których warto sięgnąć po Bitcoin. Powinny one jednak przekonać Cię do zakupu tej kryptowaluty i używania jej jako metody płatności lub posiadania jej jako inwestycji.