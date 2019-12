BMW M3 (2021) będzie miało manualną skrzynię!

Wiele z decyzji motoryzacyjnych inżynierów, nie wzbudza w dzisiejszych czasach entuzjazmu. Niektóry nowoczesną motoryzację spisują na straty, inni starają się nie być, aż takimi pesymistami. Mimo wszystko, czasami zdarzają się takie nowiny, które przywracają wiarę. Jedną z nich, jest ta z ostatnich dni. Zapowiada ona kolejną generację serii trzeciej na sterydach – BMW M3, miała wystąpić z manualną skrzynią!

Nowe BMW M3 złapane w kamuflażu

W miarę rozwoju produkcji nowego modelu, producent zdecydował się na wypuszczenie na ulice egzemplarza testowego. Nie umknął on oczom motoryzacyjnych “szpiegów”, którzy dokładnie udokumentowali jego wygląd na zdjęciach. Co ciekawe, udało im się zajrzeć również do wnętrza testowego egzemplarza. To, co tam ujrzeli, wywołało niemałe zamieszanie w motoryzacyjnym światku. Chodzi mianowicie o drążek manualnej skrzyni biegów!





Może to jednoznacznie dawać do zrozumienia, że bawarska marka nie ma zamiaru odchodzić od klasycznej, manualnej przekładni. Co dla jednych jest znakomitą wiadomością, a dla innych złą.

A co z wielkim grillem?

Na to niestety nadal nie znamy odpowiedzi. Rok 2019 pokazał nam modele, które miały wyjątkowo dokładnie zakamuflowaną i oklejoną przednią część samochodu. Na ten moment możemy tylko snuć domysły, co marka ma w swoich planach na przyszłość. Miejmy nadzieję, że zarząd BMW nie zdecyduje się na taką zmianę. Mogło, by to nie przypaść do gustu fanom BMW z powodu znacznego wykroczenia poza tradycję marki.







A Wy, co sądzicie na temat przyszłości nowej M3, włączając w to znane nam już informację z najnowszych przecieków? Zapraszam do dzielenia się opiniami w komentarzach jak i mediach społecznościowych!

Źródła:

motor1.com

evo.co.uk