BMW R 18 Dragster – bokser w projekcie Rolanda Sandsa

W kwietniu 2020 r. BMW Motorrad zaprezentowało nowy model R 18, który ma być pierwszym seryjnym cruiserem w historii firmy. To właśnie wtedy w głowie Rolanda Sandsa narodził się pomysł, by nawiązać do rodzinnej historii i stworzyć wersję, która w pełni będzie wykorzystywała potężne serce motocyklu.

BMW R 18 Dragster na torze

BMW R 18 Dragster – silnik

Projekt skupił się wokół dużego, dwucylindrowego silnika typu boxer. Opracowany całkowicie od nowa, nazwany mianem „Big Boxera” wykorzystuje dwa przeciwległe cylindry. Swoim wyglądem nawiązuje do tradycyjnych boxerów, które projektowane były przez firmę Motorrad od 1923 r. Silniki te dostarczają fascynujące wrażenia z jazdy i „pozytywne wibracje”. Chłodzenie silnika powietrzno-olejowe z chłodniczką oleju, podwójny zapłon, 4 zawory na cylinder, wałki rozrządu przy wale korbowym silnika, sterowanie popychaczami wzdłuż cylindrów to kilka cech tego boxera, które warto wymienić. Waga silnika to ok. 110 kilogramów, a pojemność to 1803 ccm.

Projekt

Za projektem stoi wspomniany wcześniej Roland Sands. To on zaczynając od szkiców na papierze, analizuje kształty i podstawy motocykla i za pomocą prawdziwej „magii” budzi ten szkic do życia. Projekt nie sprawił wiele problemów, ponieważ bazowy model BMW R 18 oferuje niezwykle łatwą architekturę podatną na modyfikacje. Za źródło inspiracji posłużyła przeszłość projektanta. Jak sam mówi jego rodzina zawsze miała obsesję na punkcie motoryzacji i szybkiej jazdy. To ojciec był kierowcą wyścigowego dragstera i zaszczepił w nim zainteresowanie, nie tylko dragsterami, ale i samochodami o wysokich osiągach typu muscle car. Projekt skupił się na pozbyciu się zbędnych elementów i zredukowaniu masy tak by motocykl był szybki na prostych. Warto wspomnieć, że przód nowego dragstera został przejęty ze ścigacza BMW S 1000 RR.

BMW R 18 Dragster – szczegóły

zmodyfikowana stalowa rama

siedzenie RSD marki Saddlemen

widelec z modelu BMW R nineT

seryjny Bak

customowy lakier

standardowy wydech, który został usunięty zastąpiono indywidualnym układem wydechowym Megaphon

całkowicie nowa karoseria

frezowane elementy stylistyczne na reflektorach

Co tu dużo mówić, BMW R 18 w wersji Dragster wygląda świetnie.