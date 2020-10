BREVILLE DuraCeramic VHG026X – wszechstronność w kuchni

Wyobraźmy sobie sytuację – jest zimowy wieczór, za oknem minusowa temperatura i nagle nachodzi Cię ochota na karkówkę z grilla. Jeśli masz podwórko, to mógłbyś odpalić grilla, nałożyć mięso na ruszt, poczekać i zaspokoić swoją zachciankę. Osoby w blokach mieszkalnych nie będą miały nawet takiej możliwości. Pamiętajmy, że dalej mówimy o zimowym wieczorze, a kto by chciał stać przy grillu w takim okresie? Nikt. W takim przypadku na pomoc przychodzi grill elektryczny BREVILLE DuraCeramic VHG026X, czyli urządzenie, które stało się dla mnie podstawowym wyposażeniem kuchni.

Grill elektryczny BREVILLE DuraCeramic VHG026X to niezwykle funkcjonalne urządzenie, które z powodzeniem może w kilku przypadkach zastąpić płytę indukcyjną czy gazową. Korzystając z grilla elektrycznego od Breville praktycznie przestałem używać patelni, a na wcześniej wspomnianą płytę indukcyjną przez długi czas nawet nie zwracałem uwagi.

BREVILLE DuraCeramic VHG026X to grill kuchenny w eleganckim wydaniu

BREVILLE DuraCeramic VHG026X prezentuje się tak jak większość urządzeń kuchennych. Stalowa konstrukcja prezentuje się stylowo i z pewnością producent miał na uwadze nowoczesność projektując wygląd urządzenia. Pokrywa grilla odchylana jest o 180 stopni. Żeby to zrobić na zawiasie jest przycisk zwalniający blokadę. Bez tego pokrywa otwiera się pod kątem 90 stopni. Nienagrzewająca się rączka wykonana z tworzywa sztucznego pozwala na bezpieczne otwieranie i zamykanie pokrywy. Urządzenie posiada regulowane nóżki ze szczotkowanej stali, co jeszcze bardziej wpływa na stylowość i funkcjonalność urządzenia.

Na froncie grilla BREVILLE DuraCeramic VHG026X znajdziemy pokrętło do regulacji temperatury nagrzewania się płyt. Daje nam ona możliwość wybrania mocy opiekania potraw, mięs czy przekąsek. Obok niej umieszczono dwie diody – pierwsza informuje o tym czy urządzenie jest włączone świecąc się na zielono, druga zaś zapala się na pomarańczowo, gdy płyty nagrzeją się do wybranej przez nas temperatury.

Płyty grzewcze w grillu elektrycznym BREVILLE DuraCeramic VHG026X zostały wykonane z trwałego materiału pokrytego powłoką DuraCermaic. To co jest największą zaletą płyt to ich szybkość nagrzewania się. Na maksymalne nagrzanie płyt musimy czekać około 2 minuty, więc szybko możemy przystąpić do przygotowywania jedzenia. Płyty w łatwy sposób można wyjąć i wyczyścić. Na bokach górnej i dolnej pokrywy znajdziemy przyciski, które pozwalają nam na odłączenie płyt od konstrukcji. Z tyłu grilla znajdziemy pojemnik do którego spływa tłuszcz lub okruchy. Jego demontaż jest dziecinnie prosty.

Szybko, prosto i smacznie

W grillu elektrycznym BREVILLE DuraCeramic VHG026X możemy przygotowywać różnego rodzaju mięsa, warzywa czy nawet przekąski. Osobiście najczęściej wykorzystywałem go do przygotowywania piersi z kurczaka. Soczysty kawałek drobiowego mięsa gotowy był w zaledwie 5 minut. Dłuższe przetrzymanie kurczaka na grillu jeszcze bardziej go przypiecze. Za pomocą urządzenia możemy z łatwością przygotować również talarki – wystarczy pokroić ziemniaki, przyprawić i rozłożyć na grillu. Po niecałych 10 minutach ziemniaki są gotowe do spożycia. W zestawie znajduje się instrukcja obsługi, w której znajdziemy instrukcję podpowiadającą w jakiej mocy grillować poszczególne produkty i przez jaki okres czasu.

BREVILLE DuraCeramic VHG026X może również służyć jako toster. Mogę powiedzieć, że tosty przygotowane za pomocą grilla elektrycznego od Breville są znacznie smaczniejsze niż w przypadku urządzenia przeznaczonego stricte do tostów. Grill daje nam znacznie większą możliwość przystosowania temperatury, przez co możemy przygotować tosty o różnym stopniu przypieczenia. Oczywiście przygotowanie takich potraw jak tortilla, kebab czy bułka panini jest również możliwe.

Jedno ale…

Największym minusem grilla elektrycznego BREVILLE DuraCeramic VHG026X jest trudność doczyszczenia płyt ceramicznych, co widać na zdjęciach. Jeśli choć raz coś przypalimy lub soki z mięsa wpłyną i będą za długo grillowane, na płytach pozostaną ślady. Przez to późniejsze potrawy będą przywierać do powierzchni. Być może jest jakiś preparat, który sobie z tym poradzi, jednak ja na taki nie natrafiłem. Jednym ze sposobów jest przygotowywanie potraw przy wykorzystaniu papieru do pieczenia. Wtedy mamy pewność, że jedzenie nie przywrze do powierzchni i nie będzie ona w dużym stopniu zabrudzona.