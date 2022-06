Każdy twórca gry, która oferuje rozgrywkę wieloosobową prędzej czy później będzie musiał się zmierzyć z cheaterami i oprogramowaniem, które będzie niszczyło rozgrywkę uczciwym graczom. Bungie, twórca Destiny 2 zaprowadziło twórców takiego oprogramowania przed sąd i wygrało sprawę. Elite Boss Tech będzie musiało zapłacić deweloperowi gry spore odszkodowanie.

Rozgrywka Destiny 2 popsuta przez oprogramowanie oszukujące

Każda gra multiplayer, zwłaszcza jeśli zyska miano popularnej, prędzej czy później będzie musiała zmierzyć się z falą nielegalnego oprogramowania, które wspomaga nieuczciwych graczy. O cheaterach słyszymy w kontekście każdej gry. Niektórzy producenci radzą sobie z tym lepiej, inni zdecydowanie gorzej. Bungie, studio odpowiedzialne za stworzenie gry Destiny 2, z taką sprawą poszło do sądu.

Destiny 2 to jedna z najpopularniejszych gier na rynku i pomimo swoich wzlotów i upadków stale przyciąga graczy. Nawet jeśli na serwerach znajdują się cheaterzy. Za przygotowanie oprogramowania wspierającego nieuczciwych graczy odpowiedzialna była grypa Elite Boss Tech. Bungie stwierdziło jednak, że nie odpuści sprawy tak łatwo i pozwało grupę. Sprawę wygrało, a EBT będzie musiało zapłacić spore odszkodowania.

Bungie wygrywa sprawę z twórcami cheatów

Grupa Elite Boss Tech, która odpowiedzialna jest za przygotowanie cheatów do gry Destiny 2 dostała po uszach. Bungie doszło do porozumienia, przez co grupa będzie musiała wypłacić deweloperowi aż 13,5 mln dolarów amerykańskich odszkodowania za naruszenie umowy użytkownika. Kwota ta została wyliczona na podstawie liczby pobrań oprogramowania stworzonego przez grupę. Było ich 6765!

Bungie wygrało sądową batalię z twórcami cheatów do Destiny 2!

Twórcy wspomagającego oprogramowania przyznali się co najmniej do tysiąca naruszeń DMCA, dlatego też Bungie odstąpiło od pozostałych zarzutów. Oczywiście grupa dostała zakaz przygotowania podobnych narzędzi w przyszłości. W dokumentacji, która trafiła do sądu, twórcy gry Destiny 2 zarzuciło pozwanym m.in. pranie brudnych pieniędzy, oszustwa i ściąganie haraczy. Sprawa rozpoczęła się w sierpniu 2021 roku.

