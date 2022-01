Buty męskie – jak dopasować je do stylizacji?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Zasady łączenia poszczególnych elementów garderoby to dla wielu panów prawdziwe wyzwanie. Problem pojawia się nie tylko w trakcie zestawiania garnituru z butami, ale również tworzenia codziennych stylizacji. Warto pamiętać o tym, że chcąc wyglądać modnie i stylowo nie możemy zapominać o własnej wygodzie i upodobaniach. Stosując się do niżej opisanych zasad, będzie można nie tylko łatwiej wybierać obuwie męskie, ale także z większą odwagą podchodzić do eksperymentowania ze strojem. O czym zatem trzeba pamiętać wybierając buty męskie?

Buty dla mężczyzn do pracy – wygodne i stylowe

Z uwagi na fakt, iż w biurze spędzamy zwykle 1/3 dnia, trzeba wziąć pod uwagę wiele kwestii związanych z komfortem. Niezwykle ważnym aspektem jest dobra oddychalność obuwia. Dzięki temu będziemy czuć się świeżo przez cały dzień, zachowując higieniczny charakter butów. Kolejną sprawą jest wyposażenie w nieco grubszą podeszwę. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy nasza praca wymaga częstego przemieszczania się z miejsca na miejsce. Odpowiednio gruba podeszwa zapewni lepszą amortyzację, co przełoży się na zmniejszenie uczucia zmęczenia nóg po całym dniu. Na jakie modele można się zatem zdecydować?

Jeśli w biurze nie obowiązuje dress code i możemy pozwolić sobie na casualowe i sportowe stylizacje, doskonałym wyborem będą sneakersy. To uniwersalne rozwiązanie, które świetnie sprawdzi się w codziennym użytkowania. Można z powodzeniem łączyć je z dżinsami, a w okresie letnim ze spodenkami. Alternatywą dla sneakersów są modne trampki. Można połączyć je z wygodną bluzą i pikowaną kurtką, aby uzyskać młodzieżowy wygląd i zawsze stylowy look. Pomimo tego, iż są to nieskórzane modele, sneakersy i trampki wyróżniają się dobrą cyrkulacją powietrza.



Co w sytuacji, gdy na co dzień sięgamy raczej po sportową marynarkę, koszulę i chinosy lub ciemne jeansy? W takim przypadku znakomicie sprawdzą się sztyblety. W porównaniu do sneakersów wyróżniają się znacznie większą elegancją, a jednocześnie nie są nadmiernie formalne. To zatem pośrednie rozwiązanie, jeśli chcemy znaleźć równowagę w naszej stylizacji. Jeśli szukamy modeli w atrakcyjnej cenie, można rozważyć wersje nieskórzane. W sklepie Deichmann z łatwością znajdziemy ciekawe wersje, wykonane z wysokiej jakości materiału syntetycznego.



Kolejną opcją dla panów, którzy na co dzień sięgają raczej po eleganckie stroje, będą półbuty. W zależności od preferencji można zdecydować się na bardziej formalne sznurowane wersje lub mniej oficjalne modele wsuwane. Taki rodzaj obuwia jest dostępny w wielu wersjach kolorystycznych, dlatego w zależności od stylizacji, można zdecydować się na uniwersalne i ponadczasowe odcienie, takie jak czerń, brąz czy granat lub na bardziej odważne obuwie np. z kolorowymi sznurówkami lub innym oryginalnym elementem.

Buty męskie na każdą porę roku

Wraz z nadejściem upalnych dni, warto szczególnie zastanowić się nad wyborem butów, które zapewnią dobrą cyrkulację powietrza. Najlepiej pod tym względem sprawują się modele skórzane. Naturalny materiał zapewnia ponadprzeciętny komfort użytkowania, a jednocześnie wygląda bardzo atrakcyjnie. Latem dobrze sięgnąć po mokasyny. To uniwersalne buty męskie, które można nosić praktycznie z każdym strojem, zarówno jeansami, spodniami materiałowymi, jak i szortami. To też dobry wybór do pracy oraz na co dzień. Co więcej, w zależności od tego, z jakimi elementami garderoby je zostawimy, mogą wyróżniać się bardziej casualowym lub eleganckim charakterem. Istotną informację jest, iż takie modele nosi się bez skarpetek. Sięgając po skórzane mokasyny, nie trzeba bowiem martwić się nadmiernym poceniem stóp.

Wraz z nadejściem zimowych dni, przychodzi pora na ocieplane obuwie męskie. Jaki rodzaj będzie najbardziej wszechstronny? Świetną opcją są skórzane trzewiki ze sznurówkami. Podwyższona cholewka skutecznie chroni przed zimnem, a jednocześnie można schować ją pod nogawką spodni. Buty prezentują się elegancko, niezależnie od tego czy skomponujemy je z dżinsami czy chinosami. Najlepiej postawić na ciemną kolorystykę. Znakomicie prezentują się zwłaszcza wersje w odcieniu ciemnego brązu.

Typowe męskie kozaki w nieco sportowym stylu są zarezerwowane raczej na zimowe spacery lub inne aktywności na świeżym powietrzu. Jeśli jednak nie musimy przejmować się dress codem i najlepiej czujemy się w sportowym, luźnym stroju, można również założyć je do biura, pamiętając, aby cała stylizacja miała właśnie taki charakter. Jak widać, trudno znaleźć jedną idealną parę butów, która będzie pasować na każdą okazję. Nawet jeśli nie przepadamy za zakupami, warto mieć w swojej kolekcji kilka modeli o konkretnym przeznaczeniu. Dzięki temu będziemy mieć też pewność, że posłużą nam przez dłuższy czas.

