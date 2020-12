Buty męskie na zimę – przegląd modnych i stylowych modeli

Sponsored Materiał zewnętrzny

Producenci i projektanci obuwia nie zapominają o modnych mężczyznach. Nawet podczas najzimniejszych dni w roku można ubrać się stylowo i w zgodzie z bieżącymi trendami. Jakie buty męskie na zimę będą królować na polskich ulicach w tym sezonie?

Modne buty męskie na zimę – przegląd modeli

Jakie są modne modele męskich, zimowych butów? Niekwestionowani faworyci, którzy pojawiali się także w poprzednich latach, to trapery, sztyblety, śniegowce oraz obuwie trekkingowe. Trapery i sztyblety to doskonała opcja na zimę w mieście, wyjście do pracy czy na uczelnię, a także spacer, kino lub wieczór z przyjaciółmi. Ich wysoka za kostkę cholewka doskonale chroni przed zimnem i wilgocią, a przy okazji wygląda modnie i stylowo. Trapery i sztyblety najlepiej nosić do dopasowanych spodni – ich nogawki włożyć do butów lub też – w przypadku spodni o szerszej nogawce – podwinąć je, by wyeksponować but. Z kolei śniegowce i modele trekkingowe to buty do zadań specjalnych. Sprawdzą się na górskie wycieczki po nierównym terenie, rodzinny wypad do lasu oraz stok narciarski.

Trapery do miasta i na piesze wycieczki

Męskie trapery to jeden z modeli, który w bieżącym, zimowym sezonie na pewno będzie się pojawiać na polskich ulicach. Obuwie to posiada charakterystyczny krój – jest sznurowane, wysokie za kostkę oraz z grubą, solidną podeszwą. Trapery doskonale nadają się na zimę, bo skutecznie izolują stopy od podłoża i zabezpieczają przed zimnem. Ich wyściełana cienką ociepliną wkładka poprawia komfort termiczny. Wielkim atutem męskich traperów jest ich modna linia, która doskonale prezentuje się do stylizacji z dżinsowymi spodniami lub chinosami. Najlepiej wyglądają ze spodniami włożonymi do butów lub z podwiniętymi nogawkami, odsłaniającymi ich cholewkę. Trapery pasują nie tylko do sportowych okryć wierzchnich, takich jak parka czy puchowa kurtka. Można je z powodzeniem założyć również do eleganckiego, camelowego płaszcza lub dwurzędowej, czarnej kurtki z wełny.

Trapery to opcja nie tylko na zimę w mieście. Ich gruba podeszwa i wysoka cholewka bez trudu sprostają nierównemu podłożu np. podczas spaceru za miastem lub wycieczki do lasu.

Śniegowce do zadań specjalnych

Kolejna, modna propozycja na zimę to śniegowce. Jaki to krój buta i z czym go nosić, by dobrze wyglądać? Pod pojęciem śniegowców kryją się wysokie za kostkę buty o kroju przywodzącym na myśl modele trekkingowe. Są one sznurowane lub zapinane na rzepy. Każda para charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i wodoodpornymi materiałami, w których można przejść suchą i ciepłą stopą nawet po wysokim śniegu lub mokrej nawierzchni. Ich podeszwa jest antypoślizgowa, dzięki temu nawet po trudnej nawierzchni można przejść komfortowo i bezpiecznie, bo stopy są odpowiednio amortyzowane.

Nowoczesne modele męskich śniegowców są lekkie, a użyte do ich produkcji nowoczesne tkaniny np. softshell, obniżają wagę buta. Od pewnego czasu buty o trekkingowym kroju wyszły z górskich szlaków i pieszych wycieczek prosto na modne ulice. Męskie śniegowce można zatem nosić nie tylko w górach czy na trudnym nierównym terenie. Również do stylizacji do pracy, na uczelnię czy spotkanie ze znajomymi.