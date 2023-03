Być albo nie być dla Bereszyńskiego. Uda się?

Już dziś spotkanie rewanżowe Napoli vs Frankfurt. Czy będzie to szansa dla Bartosza Bereszyńskiego, który czeka na debiut w barwach drużyny z Neapolu w rozgrywkach Ligi Mistrzów? Czy tego wieczoru to się uda?

Czy otwiera się szansa dla Bereszyńskiego?

Dla Bartosza Bereszyńskiego przenosiny do Neapolu są krokiem wyżej, pomimo tego, że przechodząc do drużyny Azzurich, wiedział, że będzie jedynie rezerwowym. Polak w lidze nie zagrał jeszcze żadnego oficjalnego meczu, a jedynie dostał szansę w Pucharze Włoch, której nie wykorzystał zbyt dobrze. Obrońca ma jednak nadzieje, że dziś po raz pierwszy w barwach Napoli wyjdzie dziś na boisko w meczu Ligi Mistrzów.

Spotkanie Napoli vs Frankfurt rozegrane zostanie na domowym stadionie włoskiej drużyny. Podopieczni Luciano Spallettiego są faworytem spotkania z niemiecką drużyną. Pierwszy pojedynek obu drużyn zakończył się wygraną 2:0 włoskiej drużyny, a całe spotkanie w barwach Azzurich rozegrał Piotr Zieliński.

Czy Polski obrońca doStanie dziś szanse gry przeciwko Eintrachtowi Frankfurt? Fot. SCC Napoli

Gdzie oglądać mecz Napoli vs Frankfurt?

Czy “Bereś” wejdzie na mecz z Eintrachtem Frankfurt? Ciężko to stwierdzić, choć jeśli Napoli będzie wgrywać, to jego szanse debiutu w LM znacznie wzrosną. Na ten moment pewniakiem do gry na prawej obronie jest Di Lorenzo. Miejmy nadzieje, że Polak przy korzystnym wyniku wejdzie na murawę.

Czy Napoli awansuje dalej? A może Eintracht zaskoczy włoski klub?

Gdzie oglądać mecz Napoli z Frankfurtem? Spotkanie rozpocznie się o 21:00 i będzie transmitowane na kodowanym kanale Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Fot.: SSC Napoli