Liverpool FC w potrzasku. Czy poradzi sobie w tej sytuacji?

Liverpool FC zmierzy się dziś z Realem Madryt, jednak drużyna The Reds ma spory problem, ponieważ w kadrze meczowej zabraknie dwóch kluczowych zawodników. Gdzie oglądać mecz Real Madryt vs Liverpool za darmo?

Dwóch kluczowych zawodników poza kadrą meczową

Drużyna z Liverpoolu ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Nie dość, że w pierwszym spotkaniu na Anfield przegrała aż 5 do 2, to w spotkaniu rewanżowym na Estadio Santiago Bernabeu Jurgen Klopp nie będzie mógł skorzystać z trzech podstawowych zawodników – Jordana Hendersona, Thiago oraz Stefana Bajcetica.

Liverpool w potrzasku. Czy poradzi sobie w tej sytuacji? Fot. Real Madryt

Kibice Realu Madryt są w dobrych nastrojach przed domowym spotkaniem przeciwko Liverpool FC. Do kadry meczowej wraca Ferland Mendy, który spotkanie Real Madryt vs Liverpool zacznie na ławce rezerwowych. Jeśli nie wydarzy się dziś cud, to drużyna Królewskich powinna wywalczyć dziś awans.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt vs Liverpool za darmo?

W obecnym sezonie ligowym zarówno Liverpool, jak i Real Madryt nie spisują się na miarę oczekiwań kibiców. Angielska drużyna zajmuje w Premier League dopiero szóste miejsce, natomiast Królewscy traci do prowadzącej w tabeli La Liga 9 punktów.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt vs Liverpool za darmo? Spotkanie będzie transmitowane na kanale TVP 1 oraz na stronie internetowej TVP Sport. Mecz będzie również pokazany na kodowanym programie Polsat Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek pojedynku o 21:00.

Przewidywane jedenastki wg. dziennika Marca

