Być jak John Rambo w Rambo. Postać trafi do WarZone?

John Rambo to kultowa postać filmów akcji grana przez Sylvestra Stallone’a. To właśnie ta postać i kreacja Rocky’ego Balboa przyniosła sławę aktorowi. Według najnowszych plotek postać zbuntowanego żołnierza pojawi się w popularnej grze Call of Duty WarZone.

John Rambo w Call of Duty WarZone?

Na oficjalnym profilu Call of Duty na portalu Twitter pojawiła się grafika, a raczej raport jednej z rozgrywek. Gracz o nicku SURVIVORJOHN#1009062 może pochwalić się niezłymi statystykami. Fanom gry oraz kultowych filmów John Rambo nie zajęło długo rozszyfrowania zagadki związanej z nickiem gracza. SURVIVORJOHN#1009062 rozegrał 5 meczów i wszystkie z nich wygrał. Dziwnym trafem, seria obejmuje właśnie pięć filmów. Podobnie jest z czasem rozgrywki – trwał on 7 godzin, czyli tyle samo ile łączny czas filmów o przygodach Johna Rambo.

John Rambo trafi do CoD WarZone? Wszystko na to wskazuje!

Według wyliczeń, John Rambo w swoich filmach zabił 552 wrogów i właśnie taka sama liczba widnieje na grafice podsumowującej grę gracza o tym nicku. Wszystkie informacje, które widzimy na grafice sugerują, że John Rambo będzie kolejnym operatorem dostępnym w Call of Duty Warzone. Kolejnym smaczkiem jest fakt, że trzeci sezon gry rozgrywa się w latach 80. Właśnie wtedy do kin trafiły trzy filmy z serii John Rambo.

Does anyone know SURVIVORJOHN#1009062? Their #WarzoneReport is a sight to be seen. pic.twitter.com/EUFPmexQnF — Call of Duty (@CallofDuty) May 5, 2021

To nie byłby pierwszy raz postaci w cyfrowym świecie

Wszystko wskazuje na to, że John Rambo wkrótce trafi do Call of Duty WarZone. Oczywiście na tą chwilę są to tylko przypuszczenia, jednak wszystko się ze sobą łączy. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, to postać Johna Rambo będzie pierwszym operatorem spoza świata gry, który będzie dostępny w CoD. Nie będzie jednak pierwszy raz, gdy kultowa postać wystąpi w grze.

W ostatnim czasie John Rambo pojawił się w popularnej serii Mortal Kombat 11. Postać grana przez Sylvestre Stallone posiadała oczywiście własny styl, specjalne wykończenia Fatality oraz oczywiście głos samego aktora. Rambo walczący z Raidenem czy Skorpionem? Proszę bardzo!