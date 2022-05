Call of Duty Modern Warfare 2 – poznaliśmy datę premiery i bohaterów gry

Call of Duty Modern Warfare 2 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. FPS ma zaoferować zupełnie coś nowego, dlatego też fani kultowej serii nie mogą się doczekać. Infinity Ward, studio odpowiedzialne za stworzenie gry zdradziło datę premiery tytułu oraz głównych bohaterów wątku fabularnego.

Call of Duty Modern Warfare 2 ma być bardziej brutalne od poprzedników

Activision-Blizzard chce stworzyć grę, która będzie różniła się od poprzednich odsłon z serii CoD, dlatego też nadzieje pokładane w Call of Duty Modern Warfare 2 są bardzo duże. Według przecieków gra, która zadebiutuje w tym roku, będzie zdecydowanie brutalniejsza niż poprzednie wydania. Jak brutalna? Rzekomo przeciwnicy będą błagali nas o litość i nie zabraknie także animacji odrywania kończyn.

Przeczytaj także: GTA San Andreas na UE5! Tak powinna wyglądać zremasterowana gra!

To jednak nie wszystko, ponieważ gra tworzona przez studio deweloperskie Infinity Ward ma oferować sporo nowych animacji i funkcji. Najciekawszą nowością wydaje się animacja zacinania się broni, która może wystąpić podczas misji. W Call of Duty Modern Warfare 2 będziemy mogli podnieść również pocisk, który wypadł z komory. Wszystko ma być bardziej realistyczne. Twórcy właśnie potwierdzili datę premiery nowego CoDa i ujawnili bohaterów, którzy znajdą się w fabule.

Infinity Ward potwierdza premierę gry! Znamy też bohaterów fabuły!

Po niezbyt udanym Vanguard Activision-Blizzard chce przywrócić markę Call of Duty do lat świetności, dlatego też wierzy w to, że Modern Warfare 2 będzie właśnie tym projektem, który to zrobi. Sugerując się zapowiedziami i przeciekami, będzie na co czekać. Kiedy więc gra trafi na rynek? Infinity Ward podało w krótkim tweecie, że gra zadebiutuje na rynku 28 października 2022 roku. Studio podzieliło się także grafiką promującą Call of Duty Modern Warfare 2.

To jednak nie wszystko, ponieważ deweloper ujawnił bohaterów wątku fabularnego gry. W Call of Duty Modern Warfare 2 zobaczymy doskonale znanych nam kapitana Johna Price oraz sierżanta „Soap” MacTavisha. Obok nich ujrzymy sierżanta Kyle „Gaza” Garricka i pułkownika Alejandro Vargasa. Będą oni bohaterami opowieści o jednostce Task Force 141. Pełna zapowiedź gry nastąpi 9 czerwca podczas Summer Game Fest.

Źródło: Twitter