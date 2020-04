Call of Duty Modern Warfare multiplayer za darmo dla wszystkich

Fani gier typu FPS mogą powoli przygotowywać się do weekendowej rozgrywki. Activision udostępnił bowiem graczom Call of Duty Warzone możliwość przetestowania trybu multiplayer płatnej wersji, czyli Call of Duty Modern Warfare. Samo Warzone jest bardzo popularną grą typu battle royale. Teraz, kiedy jej fani będą mogli zagrać w multiplayer Modern Warfare może być tłoczno na serwerach.

Gracze Warzone będą mogli przekonać się jak fajny jest multiplayer Call of Duty Modern Warfare

Dziś, 03.04 od godziny 19:00 czasu lokalnego wszyscy gracze będą mogli rozpocząć wspólnie rozgrywkę w CoD. Darmowy weekend potrwa do szóstego kwietnia. Krótko mówiąc, wszyscy gracze Modern Warfare oraz Warzone będą mogli zmierzyć się w zróżnicowanym oraz szybkim trybie wieloosobowym. Do dyspozycji fanów Call of Duty, Activision udostępnił takie tryby jak Team Deathmatch, Dominacja, Hardpoint i wiele innych. Będziecie mogli się z nimi zapoznać uruchamiając dziś wieczorem grę.

Darmowy weekend z Modern Warfare

Osoby, które zastanawiały się nad zakupem najnowszej gry Activision mają przez ten weekend okazję sprawdzenia, czy naprawdę warto. Część offline, czyli tryb fabularny jest świetny, ale krótki. Z kolei o multiplayerze nie będę się wypowiadał – sami zobaczycie jak jest. Przez weekend będzie można zagrać w zespołach 6v6 lub 10v10. To oznacza o wiele ciekawszą rozgrywkę niż w przypadku Warzone, gdzie zespół liczy maksymalnie trzy osoby. Więcej szczegółów na temat darmowego weekendu można znaleźć na stronie Activision. Wystarczy kliknąć w ten link.