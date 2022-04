Rynek usług VOD jest bardzo rozbudowany, a w Polsce jednym z najpopularniejszych serwisów tego typu jest CDA Premium. Platforma ogłosiła, że na telewizory Samsung Smart TV trafiła właśnie aplikacja, która pozwoli na sprawniejsze oglądanie filmów na urządzeniach południowokoreańskiego producenta.

CDA Premium cieszy się dużą popularnością w Polsce

Zdaje się, że w dzisiejszych czasach prym nad klasyczną telewizją wiodą serwisy i usługi VOD. Widać przecież, jak wielką popularnością cieszy się Netflix, HBO Max, Prime Video czy Disney+. Wszystkie te serwisy dostępne są w naszym kraju. To jednak nie tak, że korzystamy tylko z amerykańskich platform, ponieważ jednym z najpopularniejszych serwisów w Polsce jest polski CDA Premium.

Serwis ten przez lata budował swoją markę, aż w końcu postanowiono, że z serwis z wideo zostanie przekształcony w platformę VOD. CDA Premium cieszy się bardzo dużą popularnością wśród polskich użytkowników. Za miesięczną opłatą dostajemy dostępy do tysięcy tytułów, których często na próżno szukać w innych serwisach.

CDA Premium dostępne na telewizorach Samsung Smart TV 27

Aplikacja platformy trafia na telewizory Samsung Smart TV

Obecnie standardowym wyposażeniem każdego telewizora jest oczywiście system Smart TV. Pozwala on na dostęp do wyżej wymienionych serwisów z filmami i serialami. Oferuje on dostęp nie tylko do serwisów VOD, ale także przeglądarek internetowych czy serwisów społecznościowych. CDA Premium poinformowało, że aplikacja serwisu trafia na telewizory Samsung Smart TV.

Do tej pory użytkownicy telewizorów Samsung Smart TV nie mieli dostępu do aplikacji CDA Premium, przez co korzystanie z usługi było utrudnione. Teraz jednak się to zmienia. Aplikacja będzie dostępna na urządzeniach wyprodukowanych w latach 2018-2021.

Źródło: SatInfo24