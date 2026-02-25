Dyson HushJet Purifier zaskakuje. Nikt się nie spodziewał!

Niezależnie od pory roku, oczyszczacz powietrza może zmienić nasz komfort przebywania w danym pomieszczeniu. Dyson HushJet Purifier Compact zmienia „zasady gry”. Co mam na myśli? Jest wydajny, ale akurat do tego marka nas już dawno przyzwyczaiła. Wyróżnikiem jest kompaktowy rozmiar, co sprawia, że będzie pasował również do małych pomieszczeń.

Kompaktowy oczyszczacz powietrza Dyson HushJet Purifier Compact

Atuty? Jest ich kilka. Przede wszystkim to wybawienie dla alergików, a przecież wiosna powoli zagląda przez nasze okna. Nowość, Dyson HushJet Purifier Compact ma skutecznie oczyszczać powietrze za sprawą szybkiego przepływu powietrza. Wszyscy jednak dobrze wiemy, że tego typu urządzenia są głośne – czasami jest to wręcz irytujące. Podobno w przypadku tego modelu możemy cieszyć się nie tylko skuteczną, ale i cichą pracą (24 dB). To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu sprzęt może działać również w nocy, co wpływa na komfort naszego snu. Co ważne, filtr elektrostatyczny cechuje się żywotnością wynoszącą nawet pięć lat!

HushJet Purifier Compact wychwytuje 99,97% zanieczyszczeń!

Mówimy o kurzu wielkości 0,3 mikrona, a więc zdecydowanie, jest to sprzęt bardzo skuteczny w działaniu. Marka chce się również pochwalić nową konstrukcją. Mamy oczywiście kultową technologię, która wykorzystuje specjalnie zaprojektowaną dyszę HushJet, która z kolei daje silny strumień powietrza dzięki jego zasysaniu z otoczenia. Warto dodać, że ta dysza działa trochę jak koncentrator w suszarce do włosów. Za sprawą zwiększenia prędkości przepływu powietrza, możemy liczyć na skuteczne jego oczyszczanie.

Wszyscy dobrze wiemy, że nieczystości mogą bardzo szybko gromadzić się w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach. Mam tu na myśli np. sypialnie. Jakby tego było mało, w miastach zanieczyszczenie jest duże i może „pojawiać się” w naszych pomieszczeniach znacznie szybciej, co niestety negatywnie oddziaływuje na nasze zdrowie. Całe szczęście, nowość – Dyson HushJet Purifier Compact ma pracować wydajnie, ale przy tym nie przeszkadzać. To taki cichy pomocnik, wpływający na komfort życia. Pozytywnie wpływający, rzecz jasna.

Przez zanieczyszczone powietrze i alergeny możesz się nie wysypiać!

Niestety, jeśli o to nie dbamy, sen może być bardzo słaby. Wszystko przez pyłki, kurz czy sierść zwierząt domowych. Kiedy przebywamy w takim pomieszczeniu może pojawić się katar, swędzenie oczu czy suchość w gardle. Całe szczęście, nowy oczyszczacz powietrza Dyson jest wyposażony w czujniki, które kontrolują jego jakość w czasie rzeczywistym, automatycznie regulując parametry pracy. Wszystko po to, by nam żyło się… zdrowiej. Muszę jeszcze powtórzyć to, że ten nowy sprzęt pracuje ciszej niż dźwięk szeptu. Mówimy o generowanym „hałasie” na poziomie 24 dB, co sprawia, że nawet najbardziej uczulona na dźwięki osoba powinna spać spokojnie. Wisienka na torcie to wydajność. Pomimo niewielkiego rozmiaru, oczyszczacz osiąga CADR na poziomie 250 m3/h. Mówiąc jaśniej: jest wydajny, bardzo wydajny.

Dane techniczne i cena Dyson HushJet Purifier Compact

Zerknijmy jeszcze na ważne dane techniczne, które dotyczą tego modelu.

Wymiary: 45 x 23 x 23 cm

Waga: 3,5 kg

Pomieszczenie: maksymalny rozmiar to 100 m 2

Filtr: technologia filtracji elektrostatycznej, filtracja z użyciem węgla aktywnego. Skuteczność do 99,97% na poziomie 0,3 mikrona

Eksploatacja: trwałość filtra elektrostatycznego do 5 lat

Technologia: sterowanie za pomocą aplikacji MyDyson, sterowanie głosowe, możliwość tworzenia harmonogramu, monitorowania jakości powietrza, łączność z Alexa i Google

Ile kosztuje ten nowy oczyszczacz powietrza? Sugerowana przez producenta cena to 1699 zł. Kupisz go między innymi w sieci Media Expert. Kliknij w ten link, a przeniesiesz się do sklepu on-line. Sprawdź przy okazji odkurzacz pionowy Dyson V8 Cyclone.