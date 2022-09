Temat węgla jest bardzo problematyczny. Wiele osób korzysta z tego surowca do ogrzewania swojego domu, a niestety, koszty z tym związane są bardzo wysokie. Mamy jednak w miarę optymistyczne wieści. Cena węgla spada. Sprawdźmy, ile trzeba zapłacić za tonę węgla i pelletu dziś, 12.09.2022.

Analizując giełdę, możemy dotrzeć do informacji, że dziś, 12.09.2022 cena węgla w portach ARA wynosiła 314,60 dolarów. W przeliczeniu na naszą walutę mowa o kwocie na poziomie 1363 złotych. Co prawda spadek wynosi 3,4 procenta, jednak jest to pozytywna wiadomość, bowiem to oznacza, że cena węgla spada. Oczywiście, jest nadal wysoka, bowiem na początku tego roku wynosiła około 200 dolarów za każdą tonę tego surowca. Rzecz jasna, w takiej cenie węgla raczej nie dostaniecie. Wszystko za sprawą stale utrzymywanych, wysokich cen węgla w składach. Krótko mówiąc – ktoś na tym nieźle zarabia.

Cena węgla spada. Ile trzeba zapłacić za tonę 12.09.2022

Oczywiście, warto wspomnieć o jednorazowej dopłacie do węgla, o której pisałem jakiś czas temu. Udostępniłem również wzór wniosku o dodatek węglowy. Warto wspomnieć o cenie pelletu, która niestety, także nie należy do najniższych. Dziś mowa o 2530 – 3664 zł za każdą tonę. Teoretycznie węgiel powinno dać się kupić za pośrednictwem e-sklepu należącego do Polskiej Grupy Górniczej. Niestety, analizując witrynę możemy zobaczyć jedynie komunikat o braku towaru. PGG informuje jednak, że sprzedaż odbywa się w dwa dni tygodnia: wtorku oraz czwartki. Towar aktywowany jest o godzinie 16:00 i jest dostępny do wyczerpania zapasów. Krótko mówiąc – kto pierwszy, ten lepszy.

Fakt, cena jest wysoka i nie zapowiada się, by była niższa. Mnie jednak dziwi to, że ludzie nie kupowali go dużo, dużo wcześniej. Na przykład na wiosnę. A może chodzi o sztuczne sianie paniki wśród obywateli?