Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym. Dzięki temu właściciele gospodarstw domowych mogą zyskać 3000 zł. Pobierz wzór wniosku o dodatek węglowy i otrzymaj pieniądze.

A jednak. W czwartek prezydent RP podpisał ustawę, dzięki której każde gospodarstwo domowe otrzyma 3000 zł, jeśli ogrzewa swój dom węglem kamiennym. Sam dokument, który należy złożyć składa się z pięciu stron – jest bardzo łatwy do wypełnienia. Wystarczy wpisać swoje dane, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego oraz informacje o członkach gospodarstwa domowego.

Pobierz wzór wniosku o dodatek węglowy i otrzymaj 3000 zł

Aby być pewnym, że składasz poprawny dokument, pobierz wzór wniosku o dodatek węglowy, który udostępniamy. Co ciekawe, 3000 zł przysługuje tylko jednej osobie z gospodarstwa domowego. Warto również zauważyć, że warunkiem jest wpis w CEEB, w którym informujemy, że korzystamy z pieca węglowego. Najlepsze jest jednak to, że pomimo tego, że termin na złożenie deklaracji minął, nadal możemy uzupełnić dane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, a to oznacza, że nawet teraz możecie otrzymać wspomniane trzy tysiące złotych.

Pamiętajcie, że wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy maksymalnie do 30 listopada. Wypłata 3000 zł ma zostać przekazana na rachunek bankowy w przeciągu 30 dni. Dopłata ta będzie zwolniona z podatku, a także zajęcia komorniczego.

Należy również dodać, że oprócz dodatku do węgla, obywatele mogą starać się o inne dopłaty. Na przykład do LPG czy do drewna.

Wzór wniosku o dodatek węglowy pochodzi z serwisu Money.pl.