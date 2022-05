Chińska firma stworzyła autonomiczny statek. Ma zrewolucjonizować transport morski!

Samochody autonomiczne to najczęściej wspominane pojazdy, o których mówi się w kontekście podróżowania w przyszłości. Obecnie trwają testy, więc do zaprezentowania i dopuszczenia do ruchu pierwszego auta autonomicznego pozostało jeszcze wiele lat. Wydaje się, że w przypadku transportu morskiego wdrożenie tego typu rozwiązań będzie prostsze. Chińczycy stworzyli pierwszy autonomiczny statek, który ma zrewolucjonizować transport morski.

Chiny zrewolucjonizują kolejny rynek?

Zhu Hai Yun to pierwszy na świecie autonomiczny statek, który został stworzony z myślą o transportowanie dronów. Na podstawie udostępnionych informacji wiemy, że jest te bezzałogowa jednostka, która do poruszania się po wodach wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji. Systemu zastosowane w statku, według Chen Dake, dyrektora laboratorium odpowiedzialnego za stworzenie pojazdu morskiego, mają one określać „nowy gatunek morski”.

Autonomiczny statek Zhu Hai Yun zbudowany w Guangzhou of the Huangpu Wenchong Shipyard ma służyć do transportowania dronów, a jego przeznaczeniem będzie prowadzenie morskich badań naukowych i obserwacji. Pojazd nie tylko został opracowany przez chińskich naukowców, ale również korzysta z chińskich systemów, dlatego też jest to niezwykle ważny projekt dla Państwa Środka.

Co oferuje autonomiczny statek Zhu Hau Yun?

Według udostępnionych informacji autonomiczny statek Zhu Hau Yun ma 88,5 m długości, 14 m szerokości, a jego głębokość zanurzenia wynosi 6,1 m. Maksymalna prędkość tego pojazdu morskiego wynosi 18 węzłów, a standardowa jest o 5 węzłów mniejsza. Projektowa wyporność w przypadku tego statku wynosi 2 tys. ton. Ładowność też jest dość pokaźna, ponieważ według zapewnień na jego pokładzie mogą być przewożone nie tylko wcześniej wspomniane drony, ale także mniejsze statki bezzałogowe i łodzie podwodne.

Chiński rząd wierzy, że autonomiczny statek Zhu Hau Yun zrewolucjonizuje transport morski, a projekt pozwoli na zmniejszenie kosztów operacji morskich, włączając w to ratownictwo oraz monitorowanie środowiska. Pozostaje jednak pytanie, czy to rozwiązanie trafi do ogólnego obiegu. Mówi się, że trwające testy zbierają dane dla przyszłych projektów wojskowych.

Źródło: Independent