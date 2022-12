Chorwacja nie zdołała wygrać z Argentyną, a Maroko nie potrafiło uzyskać zwycięskiego wyniku przeciwko Francji, dlatego też obie te drużyny zagrają w meczu o trzecie miejsce. Gdzie oglądać mecz Chorwacja vs Maroko? Kiedy i o której godzinie rozpocznie się spotkanie?

Piękny sen Maroko przerwany przez Francję. Argentyna rozgromiła Chorwację

Obecność Maroko w gronie czterech najlepszych drużyn świata to największe zaskoczenie ostatnich kilku mundiali. Reprezentacja kraju Afryki na swojej drodze pokonała dwóch faworytów i awansowała do półfinału. Niestety, Francja okazała się zbyt mocnym przeciwnikiem. Spotkanie pomiędzy Marokańczykami a Francuzami zakończyło się ostatecznie dwubramkowym zwycięstwem Trójkolorowych.

Chorwacja vs Maroko. Kiedy i gdzie oglądać mecz o 3. miejsce?

Przeczytaj także: Polacy w finale MŚ 2022! Sędzia główny – Szymon Marciniak!

Chorwacja również liczyła na to, że uda im się dokonać rewanżu sprzed czterech lat i tym razem wygra z Francją w finale. Tak się niestety nie stanie, ponieważ Leo Messi zadbał o to, aby on, jak i jego drużyna, mieli szansę na zdobycie trofeum mistrzów świata. Spotkanie to zakończyło się wynikiem 3:0 dla Albicelestes.

Chorwacja vs Maroko. Gdzie oglądać to spotkanie?

Spotkanie Chorwacja vs Maroko zapowiada się bardzo ciekawe, zwłaszcza ze względu na drużynę z Afryki. Jest ona największym zaskoczeniem ostatnich turniejów mistrzostw świata w piłce nożnej, dlatego też będzie chciała zakończyć swój piękny sen happy endem, wygrywając brązowy medal MŚ. Chorwacji na pewno nie odpuszczą, a z pewnością nie zrobi tego Luka Modrić, dla którego jest to ostatni mundial w karierze.

Chorwacja vs Maroko. Kiedy i gdzie oglądać mecz o 3. miejsce? Fot. Twitter @CAF_Online

Kiedy odbędzie się spotkanie o trzecie miejsce? Mecz Chorwacja vs Maroko rozpocznie się o godzinie 16:00 w sobotę, tj. 17.12. Pojedynek o brązowy medal mistrzostw świata będzie transmitowany na antenie TVP1, TVP 4K, TVP Sport, na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej i smart TV.