Ciecierzyca i soczewica – odkryj ich kulinarny potencjał!

Sponsored Materiał zewnętrzny

Dla niektórych są nie do odróżnienia, inni oburzają się, kiedy są mylone. Soczewica i ciecierzyca, choć znane od wieków, nie dla każdego są podstawą w kuchni. A tymczasem stanowią prawdziwą skarbnicę witamin, minerałów i składników odżywczych. Ponadto kryją w sobie ogromny potencjał kulinarny, który pozwala na przygotowywanie z nich wyśmienitych potraw.

Soczewica na śniadanie, obiad, kolację…

Mało kto wie, że soczewica ma aż pięć odmian! Czerwona, zielona, brązowa, żółta, czarna oraz soczewica z Puy różnią się od siebie nie tylko kolorami, ale także walorami smakowymi oraz formą po ugotowaniu. Do najpopularniejszych w Polsce należą soczewica zielona – nie rozpada się podczas gotowania i zachowuje swój kształt – oraz czerwona, która bardzo szybko się rozgotowuje. Sięgając po obie, z powodzeniem można wyczarować wiele smakowitych potraw.

Pomysły na soczewicę

Dania z soczewicy można przygotowywać na wiele sposobów, zarówno jako lekkie przekąski, jak i sycące obiady. Soczewica zielona doskonale sprawdzi się do sałatek. Idealnie smakuje z odrobiną oliwy i octu, doprawiona włoskimi ziołami, z dodatkiem pomidora i cebuli. Taka sałatka to sposób na pożywne śniadanie lub smakowity lunch do pracy! Z kolei czerwona soczewica świetnie łączy się z sosami, warzywami i przyprawami, znakomicie nadaje się także do zagęszczania zup kremów, dlatego też dania z soczewicy czerwonej są świetne jako obiady. W wielu przypadkach można traktować ją jako zamiennik ziemniaków czy kasz. Alternatywnym pomysłem jest zrobienie z niej pysznej marokańskiej zupy harira z aromatycznym kuminem, idealnej na chłodne dni.

Posiłek w wersji wege?Dania z soczewicy to idealne rozwiązanie dla osób, które rezygnują z mięsa, a także dla wszystkich, którzy lubią eksperymentować. Soczewicę można zmielić na mąkę i traktować jako ciekawy zamiennik panierki. Z miękkich odmian można formować kotlety, a także robić pasztety i farsze, np. do pierogów. Możliwości jest bardzo wiele i zdecydowanie warto otworzyć się na nowe smaki.

Nie tylko hummus, czyli dania z ciecierzycy na każdą okazję

Cieciorkę, zwaną też grochem włoskim, można traktować tak samo jak soczewicę. Doskonale nadaje się do tworzenia różnego rodzaju past, z których najsłynniejszy jest oczywiście hummus. Dania z ciecierzycy to także doskonała alternatywa dla klasycznych mięsnych obiadów! Niezwykle popularne, a i wyjątkowe smaczne są klopsiki z ciecierzycy, czyli falafele, które można podawać z różnego rodzaju sosami lub też traktować jako dodatek do sałatki. Co ciekawe, falafele można przygotować wcześniej i zajadać się nimi zarówno na śniadanie, jak i serwować w formie… dodatków do zupy lub sosu. To świetne rozwiązanie dla zabieganych – wystarczy gotowa zupa, np. Zupa jarzynowa Nasza Specjalność WINIARY i przygotowane wcześniej klopsiki, by posilić się szybkim, ale smacznym posiłkiem. Dania z ciecierzycy z pewnością zaskoczą niejednego miłośnika kuchni. Zupy, farsze, gulasze, sałatki… każdy znajdzie coś dla siebie i doceni, jak wiele można zrobić z niepozornych ziaren!