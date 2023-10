Ciekawe jesienne stylizacje? Zobacz co przygotował OCHNIK!

Ciekawe jesienne stylizacje pozwolą Ci zabłyszczeć tej jesieni. W tym sezonie marka Ochnik przygotowała coś specjalnego – najnowsza kolekcja skupia się na pielęgnacji wspólnych chwil i przepełniona jest magicznymi detalami nawiązującymi do pełnego magii jesiennego ogrodu oraz tajemniczego piękna.

Piękno jesieni z marką Ochnik

Najnowsze kolekcja marki zawiera wszystko, czego możesz potrzebować do skompletowania swojej jesienno-zimowej garderoby. W chłodniejsze dni możesz cieszyć się modą w ciepłych kurtkach, a dzięki eleganckim koszulom, spodniom i wygodnym swetrom, zestawionym ze stylowymi dodatkami stworzysz oryginalny wygląd zarówno do pracy, jak i na specjalne okazje. Ta kolekcja nie może zostać pominięta!

Kolekcja jesień-zima 2023.

Ciekawe jesienne stylizacje w każdej formie

Męska kolekcja marki Ochnik na sezon jesień-zima obejmuje ubrania w kolorach bazowej czerni i granatu, a także ciemne bordo i stonowane zielone khaki. To, co jest mocną stroną tej kolekcji, to fakt, że każdy z jej elementów można ze sobą połączyć, aby stworzyć zarówno stylizacje casualowe, klasyczne, jak i biznesowe.

Na sezon jesienno-zimowy OCHNIK oferuje panom szeroki asortyment swetrów, kardiganów i golfów, a także modne kurtki ocieplone naturalnym lub sztucznym puchem. To nie wszystko, ponieważ w kolekcji znajdują się także wygodne T-shirty, spodnie, komfortowe komplety dresowe, a także casualowe i eleganckie koszule. Pikowana kurtka puchowa o sportowym fasonie w kolorze intensywnej, wyścigowej czerwieni jest mocnym kolorystycznym akcentem męskiej linii.

Linia skórzanych toreb z wytłoczonym monogramem „OCH”, która obejmuje nerkę, kosmetyczkę, mniejszą i większą listonoszkę oraz plecak, jest nowością w męskiej galanterii. Dla panów przygotowano również półbuty, trzewiki i sztyblety wykonane z wysokiej jakości materiałów, które sprawią, że bez problemu będziemy mogli sprostać wymaganiom chłodnych, jesiennych dni.

Przeglądaj kolekcję OCHNIK jesień-zima 2023/2024 w salonach stacjonarnych i online. Nowa kolekcja obejmuje też propozycje stylizacji dla pań.