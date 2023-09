Avi i Jann śmigają w butach PUMA, które chciałbyś mieć!

Raperzy Avi i Jann to ambasadorzy, którzy są ucieleśnieniem kampanii PUMA. Ich najnowszy singiel “Grand Prix” nawiązuje do mantry i hasła marki – “Forever. Faster.”. Muzyka poszerza horyzonty, a rap łączy pokolenia. Zupełnie tak samo jak odzieżowa marka PUMA. W tym roku popularny producent świętuje swoje 75-lecie powstania i robi to ze stylem.

Avi to jeden z najciekawszych artystów sceny muzycznej w naszym kraju. Jego debiutancki album “Mały Książę” w 2023 roku pokrył się platyną. Skąd ten sukces? Raper niezależnie od sytuacji pozostaje wierny sobie i swoim wartościom, dlatego też jest idealnym uosobieniem hasła Forever. Pozostaje niezmienny od lat, pokazuje fanom swoją autentyczność, szczerość i bezkompromisowość i dlatego też będzie długowieczny, tak samo jak marka PUMA. Z kolei Jann to młody artysta, który polską scenę bierze szturmem. Wychodzi poza utarte schematy, jest charyzmatyczny i cały czas się rozwija, co sprawia, że jest jednym z najbardziej lubianych artystów młodego pokolenia. To właśnie te cechy sprawiają, że można go utożsamić z drugą częścią hasła – Faster.

Wybór tych dwóch świetnych artystów na ambasadorów marki PUMA nie był więc przypadkowy, ponieważ są oni idealnym odzwierciedleniem hasła, które towarzyszy marce odzieżowej w podboju modowego świata. Efektem współpracy Avi’ego oraz Janna jest singiel “Grand Prix”, który tak jak filozofia “Forever. Faster.” opowiada o działaniu pod prąd, podważaniu konwencji i udoskonalaniu siebie każdego dnia, aby następne 24-godziny, które są nam dane, były lepsze od poprzednich. Wszystko, co działo się wczoraj jest historią, Liczy się tu i teraz. Utwór ten motywuje do działania, nawet wtedy, kiedy początki bywały trudne.

75-lecie Puma świętowane w wielki stylu

Wszyscy doskonale wiedzą, że popularna marka wywodzi się ze sportu i podkreśla swoje początki dyscyplinie sportowej. To nie pierwszy raz, kiedy marka PUMA wspiera polskich artystów. Pierwsza tego typu akcja miała już miejsce w 2019 roku. W tym roku utwór “Grand Prix”, za którego produkcję odpowiada Magiera, za teledysk Piotr Kujda, a za zdjęcia Igor Połaniewicz, jest przepełniony detalami, nawiązaniami do sportu i takich postaci jak Lewis Hamilton czy Diego Maradona.

W wideo możemy zobaczyć Aviego noszącego klasyczne buty Slipstream, które należą do reprezentacji hasła FOREVER, natomiast Jann na swoich nogach ma progresywny model PUMA RS-X symbolizujący FASTER. Sesję fotograficzną promującą utwór wykonał Kamil Kotarba, a za całą koncepcją kampanii oraz jej produkcją stoi agencja high&. Szczegóły na temat tych modeli znajdziesz na stronie producenta – PUMA.com. Jeśli masz chęć, odwiedź nasz dział “moda męska“, w którym prezentujemy różne artykuły związane np. ze stylizacjami.