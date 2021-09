Cristiano Ronaldo pobija kolejny rekord! Maszyna!

O wielkości Cristiano Ronaldo nie musimy chyba nikomu przypominać. Portugalczyk, strzelając wczoraj Irlandii dwa gole, został najskuteczniejszym strzelcem w historii występów reprezentacyjnych. Nie chodzi o reprezentację Portugalii, a o reprezentacje wszystkich krajów!

Najlepszy strzelec w historii

Cristiano Ronaldo przed meczem z Irlandią rozgrywanego w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze miał na swoim reprezentacyjnym koncie 109 bramek. To dawało mu pierwszą lokatę w na liście najskuteczniejszych zawodników w historii reprezentacyjnej piłki. CR7 dzielił to miejsce z Alim Daeim, reprezentantem Iranu. To zostania samodzielnym liderem tej klasyfikacji brakowało mu więc jednej bramki. Zdobyć mógł ją już w pierwszej połowie, jednak jego strzał z rzutu karnego obronił Gavin Bazunu.

Irlandczycy byli blisko niespodzianki, ponieważ to oni pierwsi strzelili gola. Do bramki Rui Patricio w 45. minucie trafił John Egan i to reprezentacja Irlandii do szatni schodziła z jednobramkową przewagą. Taki stan rzeczy utrzymywał się do 89. minuty. Wtedy do głosu doszedł Cristiano Ronaldo. Portugalczyk pierwszą bramkę zdobył strzałem z głowy po pięknym dośrodkowaniu z prawej strony boiska. Druga bramka padła w 96. minucie i ponownie padła po strzale głową.

Cristiano Ronaldo jest maszyną

Dwoma golami, które Cristiano Ronaldo strzelił w końcówce meczu z Irlandią, stał się on samodzielnym liderem najskuteczniejszych strzelców w historii reprezentacyjnej piłki nożnej. Ma on obecnie na koncie 111 bramek, a ta liczba będzie wzrastać cały czas. CR7 na razie nie zapowiada zakończenia kariery, dlatego też możemy być pewni, że rekord ten będzie śrubowany na bieżąco.

💥 He's done it!



🇵🇹 @Cristiano (110)

🇮🇷 Ali Daei (109)



🔥 A phenomenal run of 49 goals in his last 47 Portugal appearances makes the monster from Madeira the outright leading scorer in men's international history. Take a bow, legend 🙇‍♂️ pic.twitter.com/WFO7XbuKr8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 1, 2021

W pierwszej reprezentacji Portugalii CR7 rozegrał już 180 spotkań, w których zdobył 111 bramek. Ma na swoim koncie wicemistrzostwo Europy, które zdobył w 2004 roku podczas turnieju w Portugalii. Wtedy Portugalia przegrała w finale z Grecją. Na triumf w turnieju musiał czekać do 2018. To właśnie Portugalia została Mistrzem Europy 2018, jednak Ronaldo musiał obserwować to spotkanie z ławki, ponieważ w pierwszych minutach finałowego spotkania z Francją doznał kontuzji.