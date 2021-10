Czy Call of Duty w końcu zyska dobrego anti-cheata? Na to wygląda!

Bez wątpienia największą zmorą Activision są oszuści, którzy korzystają ze wspomagającego oprogramowania, w celu eliminowania przeciwników w grach Call of Duty Warzone i CoD: Vanguard. Wydaje się, że walka z cheaterami to walka z wiatrakami. Wkrótce może się to zmienić, ponieważ producent planuje wykorzystanie skutecznego, ale kontrowersyjnego rozwiązania.

Call of Duty Warzone i Vanguard niszczone przez oszustów

Plaga cheaterów, którzy niszczą radość z gry w CoD Warzone, przewija się przez grę od początku premiery gry. Producent próbował różnych środków, jednak żadne rozwiązanie nie było skuteczne. Oszuści wracali i wracają, gra w dalszym ciągu nie została oczyszczona z cheaterów.

Tego samego Activision obawia się przy grze Call of Duty: Vanguard, która zadebituje 5 listopada 2021 roku. Producent nie chce, aby nowa gra w ekspresowym tempie została przejęta przez oszustów. To spowoduje, że granie w trybie multiplayer będzie naprawdę irytujące. Zdaje się, że Activision znalazło rozwiązanie i planuje wprowadzić narzędzia bazujące na sterowniku na jądrze gry (kernel). Czy to się powiedzie?

Nowy anti-cheat uratuje CoD?

Technologia „Vanguard” to rozwiązanie, które jest skuteczne, jednak nieco kontrowersyjne. Oprogramowanie bazuje na sterowniku na poziomie jądra gry, przez co wpływa na bezpieczeństwo użytkowania. Producent zapewnia jednak, że „Ricochet Anti-Cheat” nie będzie pracował cały czas, a jedynie w momencie włączenia CoD Warzone lub Vanguard.

Wprowadzenie nowego systemu zapobiegającego oszustwom nie jest jedynym ruchem ze strony Activision. Jak podaje wydawca gry, zastosowano także nowe narzędzia na serwerach, które pozwolą na dokładne monitorowanie i analizowanie ruchów gracza w celu identyfikacji zabronionych praktyk. Rozwiązanie to ma pozwolić na przyłapanie oszustów na gorącym uczynku!

Oprogramowanie Ricochet Anti-Cheat pojawi się w m.in. w Call of Duty Warzone wraz z premierą Vanguard, czyli 5 listopada 2021 roku.