Czy Huawei FreeClip to dobre słuchawki dla sportowców?

Huawei FreeClip zaprezentowane zostały końcem ubiegłego roku jako model bezprzewodowych słuchawek sportowych. Czy unikatowy wygląd to wszystko co mogą zaoferować?

Huawei FreeClip – zawartość opakowania i pierwsze wrażenia

W skład opakowania Huawei FreeClip wchodzi etui ładujące ze słuchawkami, kabel typu-C do ładowania etui oraz karta gwarancyjna wraz z instrukcją obsługi.

Pierwsze wrażenia po otwarciu pudełka są zdecydowanie pozytywne. Od razu naszym oczom ukazuje się zgrabne i dobrze wyglądające etui. Testowany egzemplarz był w odcieniu beżowym i przyznam, że osobiście najbardziej podoba mi się właśnie w tej wersji kolorystycznej. Po wyciągnięciu zwrócić uwagę można na świetną jakość wykonania. Pasowanie elementów z których wykonane jest etui jest chyba największym plusem. Nic nie skrzypi, a całość jest bardzo “zwarta”. Klapka nie jest zbyt luźna i po otwarciu zostaje na miejscu. Mocny magnes również pomaga gdy pod uwagę bierzemy jakość wykonania.

Przejdźmy do tego co najbardziej istotne – słuchawek. Są one lekkie i unikatowe. Po założeniu ich momentalnie stwierdziłem, że obie te rzeczy wpływają na duży komfort. Po chwili zapominamy o ich istnieniu i zdecydowanie nie trzeba martwić się, że wypadną.

Huawei FreeClip – Huawei AI Life

Aplikacja Huawei AI Life daje nam dostęp do wszystkich ustawień słuchawek i pobrać ją można na telefony z iOS, Androidem oraz przez Huawei Mobile Services. Po uruchomieniu aplikacji ujrzymy bardzo ładny interfejs gdzie pojawią się wszystkie dodane przez nas urządzenia. Przy nazwie słuchawek widać miniaturkę i procent naładowania zarówno ich jak i etui. Po wejściu w ustawienia możemy między innymi wybrać efekty korektora EQ, ustawić odpowiadające nam gesty czy też zmniejszyć opóźnienie dźwięku lub wyłączyć automatyczne przełączanie na lewą i prawą stronę.

Huawei FreeClip – specyfikacja techniczna

Wymiary słuchawek: ok. 27 mm x 22 mm x 25 mm

Wymiary etui: ok. 60 mm x 52 mm x 27 mm

Waga: ok. 56 g (jednej słuchawki ok. 5,6 g)

Pojemność baterii: 510 mAh dla etui ładującego i 55mAh dla słuchawki

Ładowanie przewodowe: USB-C

Ładowanie bezprzewodowe: ok. 2 W

Czas pracy słuchawek: do 8 h

Czas pracy z użyciem etui: do 36 h

Czas ładowania etui (bez słuchawek): ok. 60 minut (przewodowo) i ok. 150 minut w przypadku ładowania bezprzewodowego

Czas ładowania słuchawek: ok. 40 minut

Klasa szczelności: IP54

Obsługa dotykowa

Czujniki głosu, bezwładnościowy, Halla, pojemnościowy

Bluetooth 5.3

Pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz

Zasięg: 10 m

Pełna specyfikacja dostępna jest na stronie producenta – Huawei.

Huawei FreeClip – design

Design słuchawek Huawei FreeClip jest zdecydowanie unikatowy. Aktualnie nie ma porównywalnego egzemplarza, którym mogłaby pochwalić się konkurencja. Są to słuchawki otwartej konstrukcji i posiadają innowacyjny mostek w kształcie litery “C”. Kształt ten pozwolił na umiejscowienie baterii za uchem co daje świetne rozłożenie masy. Jeżeli chodzi o etui to design jest minimalistyczny. Oprócz gniazda do ładowania znajdziemy dobrze ukryty przycisk parowania i małą diodę LED. Dioda posiada trzy tryby: zielony przy naładowaniu baterii powyżej 75%, żółty powyżej 25% i czerwony poniżej 25%.

Huawei FreeClip – bateria

Najmocniejszym punktem modelu FreeClip jest zdecydowanie bateria. Producent podaje czas pracy jako 8 godzin przy użyciu słuchawek bez etui. Gdy uwzględnimy etui czas ten wydłuży się nawet do 36 godzin! Sprawdziłem to i gdy nie słuchasz muzyki na maksymalnej głośności jest to bez problemu osiągalne. Rozładowanie słuchawek do zera zajęło mi tydzień ale myślę, że dla przeciętnego użytkownika może to być nawet dwa tygodnie. Znakomity wynik.

Huawei FreeClip – dźwięk i wyciszenie

Tutaj niestety magia Huawei FreeClip pryska. Tracą tu gdzie inne dobre słuchawki zyskują. Jakość dźwięku jest niestety nieadekwatna do ceny. Koszt tych słuchawek to w tym momencie 799 złotych i za tą cenę znajdziemy wiele modeli, które jakością dźwięku zjadają testowany egzemplarz. Przez unikatową budowę cierpią najbardziej tony niskie. Ogromną wadą jest brak prywatności. Co mam na myśli? Jadąc komunikacją miejską muzyki nie będziemy słuchać tylko my ale i osoba siedząca obok. Przekraczając głośność na poziomie 70% możemy spotkać się z sytuacją, że po prostu komuś to będzie przeszkadzać.

Huawei FreeClip w praktyce

Podsumowując na papierze słuchawki wyglądają świetnie i zdecydowanie wyróżniają się na tle innych egzemplarzy. W praktyce mają kilka wad takich jak wyciszenie, jakość dźwięku czy cena. Gdyby pozbyć się tych wad byłaby ona adekwatna do jakości produktu, który nabywamy. Moim zdaniem trzeba jednak popatrzeć na ten produkt przez pryzmat słuchawek sportowych. Cechują się one świetnym designem, który sprawia, że noszenie ich to czysta przyjemność. Czas pracy pozwala nam cieszyć się muzyką nie martwiąc się, że jej nam braknie. Budowa sprawia też, że nie izolujemy się całkiem od otoczenia i może to zapobiec np. wpadnięciu pod samochód podczas codziennych treningów.