Sprzęt komputerowy już dawno przestał być czymś nudnym pod kątem designu. Zwracamy uwagę na to, by nasz laptop był nie tylko wydajny, ale także atrakcyjny wizualnie. Liczba notebooków, które wyglądają dobrze stale rośnie. Przykładem takiego stylowego sprzętu może być Surface Laptop 3.

Wiele osób lubi się wyróżniać. Tak po prostu. Nie tylko chodzi o inny, indywidualny sposób ubierania się, ale także o całą otoczkę. W grę wchodzi również sprzęt, z którego korzystamy. Kogoś może to dziwić, ale pomyślmy: czy sprzęt komputerowy może być stylowy? Według mnie owszem. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że urządzenia elektroniczne z nadgryzionym jabłkiem są cechą hipsterów. Pamiętajmy jednak, że nie jest to jedyny sprzęt, który jest nie tylko wydajny, ale również, tak po prostu – ładny. Sam korzystam na co dzień z HP Spectre 13-af000nw, który przecież nie jest już notebookiem wyposażonym w najnowocześniejsze podzespoły. Co prawda ósma generacja procesora Intela nadal świetnie sprawdza się w przypadku pracy biurowej, ale jednak. Dlaczego nie zmieniam go na coś nowszego? Po prostu go lubię za to, że jest właśnie… ładny i wyróżniający się z tłumu zwykłych, szarych komputerów przenośnych.

Podobnie wygląda kwestia testowanego przez Karola jakiś czas temu notebooka Microsoft Surface Laptop 3. To zgrabny sprzęt, który posiada wiele detali sugerujących, że mamy do czynienia z produktem premium. Fajny design, alcantara, zgrabny 13,3-calowy ekran, a do tego waga, która wynosi 1,26 kg. Przyznacie, że liczby te same w sobie sugerują, że mamy do czynienia ze sprzętem komputerowym, który może się podobać.

Styl stylem, ale sprzęt komputerowy to przede wszystkim podzespoły

Oczywiście, oczywiście. Nie ma co zachwycać się designem, jeśli technicznie sprzęt kuleje. Całe szczęście, nie w przypadku Microsoft Surface Laptop 3. Zacznijmy od baterii. W przypadku pracy biurowej, ale nie takiej turbo eco, a po prostu normalnego korzystania wytrzymuje około siedmiu godzin. Co prawda producent chwali się, że można „dobić” nawet do jedenastu, ale to raczej wtedy, gdy wyłączycie bluetooth, Wi-Fi, przyciemnicie mocno ekran i uruchomicie jedną aplikację. Grzech nie wspomnieć o procesorze Intel Core i5-1035G7. Jest to dziesiąta generacja tego CPU. Ten czterordzeniowy procesor współpracuje z 8 GB pamięci RAM LPDDR4. Nośnikiem danych jest SSD o pojemności 256 GB.

Microsoft Surface Laptop 3 posiada świetny ekran

Już o tym wspominaliśmy i znów polecam wrócić do naszej recenzji tego modelu, aczkolwiek IPS o proporcji 3:2 jest niemal idealny do pracy. Wyświetlacz oferuje rozdzielczość 2256 x 1504 pikseli przy gęstości tychże na cal na poziomie 201. Jasność matrycy wynosi 400 cd/m2. Błyszczący ekran jest piękny, ale przy mocnym naświetleniu… no cóż.

Laptop od Microsoftu jest więc nie tylko stylowy, ale również wydajny. Praca z nim to sama przyjemność

Idealny sprzęt? Może nie aż tak, bo ideałów nie ma, ale Microsoft Surface Laptop 3 to świetny notebook do pracy. Wysoka jakość mikrofonów oraz dobra kamerka pozwalają na przeprowadzenie w komfortowych warunkach rozmów. A sami wiecie jak to jest teraz, w dobie pandemii. Plusem jest również możliwość odblokowania systemu za pomocą funkcji Windows Hello, która rozpoznaje naszą twarz. Jak dla mnie najlepsza rzecz, którą ktoś mógł wymyślić. Krótko mówiąc, Surface Laptop 3 oferuje wysoką wydajność, świetną jakość wykonania oraz styl, którego na próżno szukać w wielu zwykłych notebookach.