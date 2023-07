Czysta kuchnia w czterech prostych krokach!

Kuchnia to chyba najbardziej tłoczne miejsce w każdym domostwie. To przecież tam robimy jedzenie, często jest też miejscem spotkań. Dlatego też czysta kuchnia jest bardzo ważna. Ale jak sprawić, żeby była taka zawsze? Eksperci Gorenje cztery proste kroki do osiągnięcia tego celu!

Czysta kuchnia. Regularność to pierwszy krok

Regularność w życiu jest bardzo ważna i jest też kluczowa w kuchni, jeśli chcemy zachować jej czystość. Regularne sprzątanie kuchni sprawi, że nie będziemy musieli przeprowadzać często gruntowanych porządków. Sprzątanie na bieżąco sprawi, że korzystanie z kuchni będzie po prostu przyjemniejsze. Nie warto więc odkładać mycia naczyń na później. Przed włożeniem ich do zmywarki warto obmyć je z resztek jedzenie, dzięki czemu nasze urządzenie nie tylko zyska na żywotności, ale także nie będzie generowało nieprzyjemnych zapachów.

Dobrze korzystać również z programów samoczyszczących w zmywarce, o ile taki posiada. W przypadku zmywarek Gorenje z linii Superior możemy skorzystać z programu SelfCleaning. Włączenie takiego programu raz w miesiącu sprawi, że czyszczenie wnętrza urządzenia nie będzie już konieczne. Warto dbać o wszystkie urządzenia – czyszczenie lodówki, piekarnika czy innych sprzętów AGD. Piekarniki marki Gorenje oferują system samoczyszczenia, w serii OptiBake nazywa się on PytroClean i wykorzystuje on proces pyrolizy. Polega on na tym, że piekarnik nagrzewa się do ekstremalnie wysokiej temperatury i zwęgla wszystkie resztki jedzenia i inne zabrudzenia. Po tym procesie wystarczy tylko przetrzeć wnętrze urządzenia mokrą szmatką.

cztery proste kroki do utrzymania czystości w kuchni.

Krok drugi. Wyrzuć przeterminowane jedzenie

Czasem zdarza się tak, że zapominamy o pewnych produktach, a efektem tego jest ich przeterminowanie. Tym sposobem zajmują niepotrzebnie miejsce w szafkach czy lodówce. Czysta kuchnia to nie tylko schludnie wyglądające blaty. Dlatego też, aby uniknąć takiej sytuacji najlepiej ułożyć produkty o najkrótszej dacie przydatności najbliżej drzwiczek.

Te produkty, które już otworzyłeś wykorzystaj, a jeśli nie wiesz co z nim z robić, to z pomocą zawsze przyjdzie internet. Po prostu wyszukaj przepis, w którym wykorzystasz dane produkty. Nie tylko nie ulegną przeterminowaniu, ale może poszerzysz też swoje horyzonty kulinarne i nauczysz się czegoś nowego! Co ciekawe, Gorenje posiada aplikację ConnectLife, która podpowie jakich przepisów użyć, by wykorzystać produkty, które znajdują się w Twoim domu!

Czysta kuchnia? Lista zakupów pomoże

Lista zakupów to bardzo pomocna rzecz nie tylko w kwestii oszczędzania pieniędzy, ale również w przypadku utrzymywania czystości w naszej kuchni. Dlaczego? Nadmierna ilość produktów może prowadzić do marnowania jedzenia i wyrzucania tych przeterminowanych. Lista zakupów pomoże kupić nam wystarczającą ilość produktów. Dobrze jest również zaplanować posiłki, tak aby wykorzystać wszystkie produkty, które kupiliśmy i które już posiadamy.

Zadbaj o odpowiednie środki czystości i akcesoria

Czysta kuchnia wymaga od nas zakupu odpowiednich detergentów oraz akcesoriów, dzięki czemu utrzymamy w niej porządek. Nawet jeśli posiadamy zmywarkę, to gąbka i płyn do naczyń jest konieczny. Nie wszystko przecież możemy umyć właśnie w tym urządzeniu. Ręczniki papierowe, chłonne ściereczki czy łagodny detergent do czyszczenia powierzchni, ale również i ten mocny. Oczywiście nie można zapominać o mopie czy odkurzaczu.

Takie urządzenie jak Gorenje SCV252FMWT zastąpi nam oba urządzenia! Na pokładzie znajdziemy turboszczotkę odpowiednią na każdy rodzaj podłogi. Co więcej, jest to urządzenie 3-w-1, czyli mop, odkurzacz i odkurzacz ręczny, który skutecznie wyczyści wszystkie szafki. Dioda LED skutecznie odsłoni wszystkie paprochy, dzięki czemu czysta kuchnia będzie lśnić w każdym zakamarku.

Źródło: opr. wł./info. prasowe