Dacia Lodgy Stepway – tani 7-osobowy van dla rodziny

Potrzebny jest Ci tani 7-osobowy van dla rodziny. Ewentualnie oferujesz usługi taksówkarskie i chciałbyś kupić niedrogi samochód, który również będzie generował niski koszt utrzymania. Nie zależy Ci na wysokiej jakości materiałach, na super wyciszeniu czy komforcie jazdy. Po prostu, ma być nowy i tani. Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, myślę, że powinieneś czytać dalszą część tego tekstu, bowiem Dacia Lodgy Stepway będzie dla Ciebie bardzo interesującym samochodem.

Kiedyś minivany produkowane były wręcz w hurcie. Opel Zafira, Renault Scenic, Ford Galaxy, Volkswagen Touran. Dziś ich popularność znacznie maleje, gdyż królują wszelkiego rodzaju crossovery i SUV-y, nawet takie w stylu coupe. Ich fenomenu chyba nigdy nie zrozumiem. Przykładowo, takie BMW X6, czy Mercedes-Benz GLE Coupe jest jak świnka morska. Ani świnka, ani morska. Te auta nie są ani sportowe, ani praktyczne. Cóż, wróćmy jednak do bohatera tego tekstu. Dacia Lodgy Stepway to przede wszystkim tani 7-osobowy van dla rodziny. Ewentualnie, jak już wcześniej wspomniałem dla taksówkarza. Decydując się na “bogatą” wersję, np taką, jak ta prezentowana musicie wydać około siedemdziesiąt tysięcy złotych. Ogólnie Lodgy startuje od 61 800 zł co czyni go chyba najtańszym, 7-osobowym minivanem dostępnym na rynku. Taka cena może iść w parze z średnim wykonaniem auta. Czy tak jest w przypadku rumuńsko-francuskiej marki? I tak i nie.

Osiem lat na rynku

Niektóre marki przez osiem lat potrafią “strzelić” kilka generacji jakiegoś modelu. Dacia ma inną wizję i “klepie” Lodgy w praktycznie niezmienionej formie od 2012 roku. Czy to źle? W sumie nie, bo jak na minivana design jest całkiem… przyjemny. Nikt przecież takiego nadwozia nie kupuje, by się lansować. Na takie samochody jak ten, produkowany w Tangerze i Ćennaju decyduje się ktoś, kto rzeczywiście minivana potrzebuje. Oczywiście, oczywiście, Dacia Lodgy przeszła kilka liftingów. Głównie po to, by poprawić się głównie pod kątem technicznym, a nie wizualnym. Dobra, żarty, żartami ale Dacia Lodgy Stepway, szczególnie w takiej konfiguracji, jaką widzicie na zdjęciach to super auto dla dużej rodziny. No, może nie do końca takie super, bo ma tylko 3 gwiazdki NCAP, ale w kwestii wyglądu głowa rodziny wcale nie ma się czego wstydzić. Ma nowe, świeżo (pomimo upływu lat) wyglądające auto, które podąża za modą. Mam tu na myśli plastikowe nadkola, które, jak sami wiecie stosowane są praktycznie w każdym crossoverze, jakby to miało pomóc w (hehe) terenie. O ile terenem nazwiemy miejską dżunglę, a wyzwaniami offroadowymi wysokie krawężniki.

Dacia Lodgy Stepway oferuje ogromną ilość miejsca

Możecie sobie żartować z Dacii, ale Lodgy serio ma w środku tak dużo przestrzeni, że nawet osoby wysokie będą podróżować w komfortowych (hehe) warunkach. O ile nie będą przeszkadzać strasznie niewygodne fotele. Ten minivan posiada siedem miejsc siedzących. Cóż, te dwa ostatnie zabierają większość bagażnika, ale jeśli bagaże wam nie będą potrzebne, to podróżowanie nawet w trzecim rzędzie będzie całkiem… akceptowalne. Dacia Lodgy Stepway oprócz dużej ilości miejsca nad głową i na nogi oferuje również szereg praktycznych schowków. Plusem jest także świetne przeszklenie kabiny. Słupki może są za grube, ale w codziennym użytkowaniu Lodgy jakoś wybitnie mi to nie przeszkadzało. Zostając jeszcze przy temacie wnętrza muszę pochwalić bagażnik, o ile wyrzucicie ten trzeci rząd. Ma on 827 litrów, co sprawia, że zapakujemy tam bardzo, bardzo dużo bagaży. Chowając tylną kanapę zwiększa się do aż 2617 litrów. Przewieziecie więc, jak widać sporo rzeczy. Żeby nie było zbyt kolorowo, rozkładając wszystkie rzędy siedzeń otrzymacie zaledwie około 200 litrów.

Luksus? Nie w tym przypadku

Chyba nikt nie spodziewa się po tak tanim samochodzie ani grama luksusu. Ja również odbierając testowy model, pomimo bogatej wersji wyposażenia nie liczyłem na jakieś wygody. Oczywiście, jest klima (manualna), nawigacja, podłokietnik, kamera cofania, czy elektryczne szyby. Ogólnie kokpit jest ergonomiczny, nie ma problemu z “nauczeniem się” tego, co gdzie jest. Widać, że producent skupił się na praktyczności, a wygodę odstawił na bok. W sumie to ją całkowicie zlikwidował, ponieważ Dacia Lodgy Stepway to przede wszystkim kilogramy twardego plastiku i średniej jakości materiałów. To nie znaczy jednak, że poszczególne elementy są źle spasowane i będą skrzypieć. Co to, to nie. Wszystko jest solidne, dobrze zmontowane i miałem napisać, że miłe w dotyku, ale po co mam kłamać. Ktoś, kto wydaje za nowe auto takie pieniądze chyba doskonale wie, z czym będzie miał do czynienia. Prawda?

Dacia Lodgy Stepway z silnikiem diesla to całkiem fajny pomysł

Testowany model wyposażony był w 1,5 litrowy diesel Blue dCi, który generuje 115 KM i 260 Nm momentu obrotowego. Połączono go z 6-biegowym manualem. Zdajecie sobie chyba sprawę z tego, że demonem prędkości Lodgy nie jest. Do setki rozpędza się w 10,8 sekundy, natomiast prędkość maksymalna (nie radzę) jaką możecie osiągnąć wynosi 190 km/h. Motor i skrzynia w połączeniu z lekkim autem (1352 kg) sprawiają, że spalanie wynosi około 5 – 6 litrów i to w cyklu mieszanym. Przykładowo, jadąc sobie spokojnie w trasę bez problemu osiągniecie wynik w okolicach 4 litrów. W mieście maksymalnie 6 – 7, oczywiście w zależności od tego, jak duży będzie ruch. Sportu raczej nie oczekujecie, więc nie zdziwi nikogo to, że Dacia Lodgy Stepway nie lubi “ambitnego” wchodzenia w zakręty z dużą prędkością. To samochód dla kogoś, kto lubi spokojną, wręcz “emerycką” jazdę.