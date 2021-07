Dagger PRO SFX od FSP – nowe zasilacze do Twojego komputera

FSP to jedna z najpopularniejszych marek zajmujących się produkcją zasilaczy komputerowych. Teraz do oferty producenta dołączyły dwa nowe modele, które mogą pochwalić się obsługą kart graficznych z serii RTX 30 i Radeon 6000. Oto seria Dagger PRO SFX!

FSP Dagger PRO SFX to nowa seria tajwańskiego producenta

Nie każdy planuje złożyć duży komputer, który będzie zajmował dużo miejsca na biurku. Istnieją również osoby, które stawiają na minimalizm. Właśnie dla takich osób powstała nowa seria zasilaczy komputerowych FSP Dagger PRO SFX. Zasilacze tajwańskiego producenta idealnie sprawdzą się w małych obudowa typu mini-ITX, co pozwoli na stworzenie wydajnego zestawu komputerowego małych rozmiarów.

Zasilacz Dagger PRO SFX od FSP występuje w dwóch wariantach – 750W i 850W. Są to modele w pełni modularne, które wyposażone zostały w pojedynczą szynę +12V. Na pokładzie znajdziemy pojedynczy kabel, dzielący się na dwa 4+4-pinowe kable zasilające oraz dwa kolejne kable dzielące się na cztery 6+2-pinowe zasilacze PCI-Express.

Najwyższa jakość i duża wydajność

Nowe zasilacze z serii FSP Dagger PRO SFX stworzone są do współpracy z najbardziej wydajnymi procesorami i kartami graficznymi. Można sparować je z nowymi procesorami Intel Core z serii K i 16-rdzeniowymi procesorami AMD. Co więcej, seria Dagger PRO jest w stanie zasilać także GPU z serii Nvidia RTX 30XX i AMD Radeon serii 6000. Modele wykorzystują japońskie kondensatory E-caps, które gwarantują stabilną i długotrwałą pracę. Znajdziemy tutaj konstrukcję DC-DC i nowatorski system bezpieczeństwa FSP MIA IC, który zapewnia najwyższą wydajność energetyczną. Zasilacze posiadają certyfikat 80 Plus Gold, który potwierdza wysoką wydajność energetyczną przy wysokiej kulturze pracy. Pół pasywna konstrukcja sprawia, że wentylatory wyłączają się przy 20% obciążeniu, co przenosi się na cichą pracę.

Dużą zaletą nowych zasilaczy komputerowych FSP Dagger PRO SFX jest jego modularna konstrukcja. Składając komputer i podłączając poszczególne podzespoły do zasilacza, nie zawsze korzystamy z całego okablowania tego elementu. Modularne okablowanie sprawi, że będziemy mogli wykorzystać jedynie potrzebne przewody. To pozwoli nam na zachowanie porządku we wnętrzu obudowy komputerowej.

FSP Dagger PRO 850 W został wyceniony na 209,99 EUR, czyli około 950 PLN. Słabsza wersja 750W będzie dostępny w cenie 179,99 EUR, co po przeliczeniu na złotówki wynosi 820 PLN.