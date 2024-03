Dziś, 29 marca chrześcijanie obchodzą Wielki Piątek – kolejny dzień Wielkiego Tygodnia, jeden z najważniejszych dni Triduum Paschalnego. Dlaczego dziś nie ma mszy w katolicyzmie, prawosławiu i protestantyzmie?

Dziś osoby należące do wiary katolickiej, prawosławia i protestantyzmu obchodzą Wielki Piątek – śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jest to dzień, w którym wierzący poszczą. Zwyczajem jest post ścisły. Jest to również dzień zadumy, skupienia i refleksji. Jak więc obchodzony jest ten dzień, skoro nie sprawuje się liturgii eucharystycznej?

W Wielki Piątek nie będzie Mszy, ale wierzących to nie dziwi.

Dlaczego w Wielki Piątek nie ma Mszy Świętej w Kościele rzymskokatolickim?

Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie ma Mszy Świętej. Chociaż ciekawostką jest to, że w 2009 faktycznie odprawiono liturgię eucharystyczną za ofiary trzęsienia ziemi we Włoszech. Oprócz tego wyjątku w ten dzień odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz liturgię Męki Pańskiej. Dlaczego w Wielki Piątek nie ma Mszy Świętej? To proste. Bóg sam siebie składa tego dnia w ofierze. Warto również wspomnieć o tym, że uczestnicy nabożeństw nie usłyszą w dniu dzisiejszym instrumentów muzycznych – w. tym dzwonków. Nie ma również pieśni rozpoczynającej, natomiast celebrans kładzie się przed ołtarzem i leżąc krzyżem modli się. Wierni uczestniczący w liturgii klęczą.

Kolejnym etapem – w przypadku kościoła rzymskokatolickiego – jest Liturgia Słowa Bożego, czyli dwa czytania oraz psalm (jak już wspominałem, bez użycia organów), a także najważniejszy element tego dnia – opis Męki Pańskiej z Ewangelii świętego Jana. Następnie, tuż po kazaniu rozpoczyna się Adoracja Krzyża, gdzie wszyscy uczestnicy całują rany Jezusa na krzyżu. Kolejnym krokiem jest Komunia święta i modlitwa nad ludem. Nie ma błogosławieństwa, ani rozesłania. W naszym kraju po zakończonej liturgii następuje przeniesienie Jezusa pod postacią eucharystyczną do specjalnie przygotowanej kaplicy adoracji. Wtedy też rozpoczyna się Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Jak wygląda Wielki Piątek w Kościele prawosławnym?

Podobnie jak Kościół rzymskokatolicki, tak i Kościół prawosławny nie sprawuje w tym dniu liturgii eucharystycznej. Dlaczego? W tym dniu Bóg sam siebie składa w ofierze. Co ciekawe, Wielki Piątek rozpoczyna się już w czwartek wieczorem, kiedy rozpoczyna się tak zwana uroczysta jutrznia. Podczas tego wydarzenia czytane jest dwanaście fragmentów Ewangelii. Wśród nich wspominane są wydarzenia Wieczerzy Pańskiej, a całość kończy pogrzeb Jezusa. Podczas nabożeństwa wierni trzymają zapalone gromnice.

Warto również dodać, że wierni należący do Kościoła prawosławnego powinni w tym dniu, o ile pozwala na to zdrowie, wstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek pokarmów przez cały dzień aż do wieczornego nabożeństwa. Co ciekawe, niektórzy poszczą aż do wielkanocnego śniadania.