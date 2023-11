Zbliża się Black Friday 2023, a z nim wiele ciekawych promocji. Warto zwrócić uwagę na to, co oferuje Infinix. W ofercie związanej z czarnym piątkiem mamy między innymi dobry smartfon za 1000 zł. To nie koniec, ponieważ wśród oferowanych telefonów znajdziemy także inne, bardzo dobrze wyceniane modele, z których najtańszy kosztuje niecałe 300 zł!

Dobry smartfon za 1000 zł? Infinix ma model warty uwagi!

Dobry smartfon za 1000 zł? Myślę, że warto zwrócić uwagę na ten model

Zacznę od topowego modelu, jakim jest Infinix NOTE 30 Pro. Miałem okazję go przetestować. Już wtedy uważałem, że jest to telefon godny uwagi, a teraz, przy obniżce związanej z Czarnym Piątkiem tym bardziej uważam, że to faktycznie dobry smartfon za 1000 zł. Mamy do dyspozycji ekran AMOLED o przekątnej 6,67″ wyświetlający obraz w rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością 120 Hz. Co ciekawe, z okazji Black Friday możemy kupić ten model za 999 zł, a oprócz smartfonu (z bogatym zestawem), dostaniemy także ładowarkę bezprzewodową 15 W.

Co jeszcze oferuje ten model? Mamy do dyspozycji baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem przewodowym o prędkości 68 W. Infinix NOTE 30 Pro posiada 8 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do 16 GB oraz 256 GB na nasze dane. Do tego dochodzi procesor MediaTek Helio G99, Android 13, USB typu C i technologia NFC. Aparat? Na froncie 32 Mpx z lampą błyskową oraz główny – 108 Mpx. Całkiem dobre parametry, prawda? Dodajmy do tego jeszcze cenę wynoszącą 999 zł z okazji Czarnego Piątku i faktycznie trzeba przyznać – to bardzo dobra oferta.

Dobry smartfon za 1000 zł? Infinix ma model warty uwagi!

NOTE 30 Pro to nie jedyny model z oferty Infinix z okazji Black Friday

Wśród smartfonów, które obejmuje promocja znalazły się także inne produkty marki Infinix. Mam na myśli NOTE 30 w wariancie z 8 GB pamięci RAM i 128 GB na dane. Jest to smartfon z ekranem 6,78″ oferującym częstotliwość odświeżania 120 Hz. Regularna cena tego modelu wynosi 899 zł, natomiast z okazji Black Friday możecie ten model kupić za 699 zł. Jeśli jednak wolelibyście kupić NOTE 30 z większą pamięcią – 256 GB, będziecie musieli wydać o 100 zł więcej. Mowa o kwocie 799 zł, gdzie regularna cena wynosi 999 zł.

Dobry smartfon za 1000 zł? Infinix ma model warty uwagi!

Czarny Piątek w przypadku marki Infinix to także promocyjne kwoty na dwa budżetowe smartfony. Pisząc budżetowe, mam poważnie ma myśli tanie telefony. Mowa o HOT 30i, który w regularnej sprzedaży jest wyceniany na 599 zł. Jest to smartfon z baterią o pojemności 5000 mAh, aparatem głównym 50 Mpx, 4 GB pamięci RAM i 128 GB na dane. Cena tego modelu z okazji Black Friday wynosi 399 zł.

Ostatni smartfon, który obejmuje promocja to Infinix Smart 7 HD. Został on wyceniony na 299 zł (przecena z 349 zł). Zdecydowanie jest to model dla kogoś, kto np. dopiero zaczyna “przygodę” ze smartfonami. Głównie ze względu na budżetowe parametry. Mowa o 2 GB pamięci RAM, 64 GB na dane oraz procesorze Unisoc SC9863A. Smartfon ten posiada ekran o przekątnej 6,6″ wyświetlający obraz w rozdzielczości HD+. Główny aparat – 8 Mpx, przedni – 5 Mpx. Jeśli chodzi o system operacyjny, mamy do dyspozycji Android 12 Go.

Dobry smartfon za 1000 zł? Infinix ma model warty uwagi!

Specyfikacja techniczna smartfonów Infinix objętych promocją Black Friday

NOTE 30 Pro

Procesor: MediaTek Helio G99

Pamięć: 8 GB RAM / 256 GB na dane

Wyświetlacz: AMOLED 6,67 cali, 120 Hz

Bateria: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 68 W, bezprzewodowe 15 W

Aparat: główny 108 Mpx, przedni 32 Mpx

Informacje dodatkowe: USB typu C, Android 13, NFC

NOTE 30

Procesor: MediaTek Helio G99 6nm

Pamięć: 8 GB RAM / 128 lub 256 GB pamięci na dane

Wyświetlacz: 6,78 cali, 120 Hz

Bateria: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W

Aparat: główny 64 Mpx, przedni 16 Mpx

Informacje dodatkowe: USB typu C, Android 13, NFC

HOT 30i

Procesor: Unisoc T606

Pamięć: 4 GB RAM / 128 GB pamięci na dane

Wyświetlacz: 6,6 cali, 90 Hz

Bateria: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 18 W

Aparat: główny 50 Mpx, przedni 8 Mpx

Informacje dodatkowe: USB typu C, Android 12, NFC

Smart 7 HD

Procesor: Unisoc SC9863A

Pamięć: 2 GB RAM / 64 GB pamięci na dane

Wyświetlacz: 6,6 cali

Bateria: 5000 mAh

Aparat: główny 8 Mpx, przedni 5 Mpx

Informacje dodatkowe: Micro USB, Android 12 Go

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych smartfonów można znaleźć na stronie producenta.