Dodatkowy zbiornik paliwa w busie. Jakie ma zalety?

Dodatkowy zbiornik paliwa w busie to nie tylko wygoda, ale też oszczędność pieniędzy. Nie wiąże się też z problemami natury prawnej ani spadkiem komfortu jazdy.

Wielu przewoźników nie jest zadowolonych z funkcjonalności pojazdów wchodzących w skład ich floty. Jednocześnie tylko niewielu z nich decyduje się na wprowadzenie modyfikacji lub montaż dodatkowego wyposażenia. Powody mogą być różne. Niektórych zniechęca wizja dużych wydatków, inni zaś obawiają się problemów z legalizacją zmian. Jak się jednak okazuje, takie obawy często są zupełnie niesłuszne.

Przykładem mogą być zbiorniki na paliwo w busach, których pojemność zwykle jest niewystarczająca. I choć montaż większego zbiornika rzeczywiście wiąże się z kosztami, to należy potraktować je jako inwestycję, która szybko się zwróci, poprawiając przy tym komfort kierowców i – w przypadku przewoźników osobowych – pasażerów. Co ważne, decydując się na usługę sprawdzonej firmy, nie musimy też martwić się legalizacją nowego zbiornika.

Dodatkowy zbiornik paliwa w busie to mniejsze wydatki na paliwo

Na zamontowanie większego zbiornika na paliwo warto postawić przede wszystkim ze względów finansowych. Możliwość zatankowania w jednym momencie większej ilości paliwa pozwala na wybór oferty stacji z najtańszym paliwem i uniknięcie tankowania w podróży, w losowym miejscu. Różnicę w cenię odczują przede wszystkim przewoźnicy obsługujący trasy w krajach europy zachodniej. Większa ilość paliwa kupionego w Polsce oznacza mniejsze ryzyko konieczności kupna go w wyższej cenie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że klienci stacji działających w naszym kraju zakup paliwa mogą odliczyć od podatku VAT.

Inny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy dzięki powiększonemu zbiornikowi na paliwo w busie jest zaś dostępny dla przewoźników jeżdżących w takich krajach jak Rosja, Białoruś i wszystkie, w których tankowanie jest tańsze niż w Polsce. Zabierając ze sobą większą ilość paliwa, można łatwo zoptymalizować chociaż część wydatków związanych z danym kursem.

Swoboda w planowaniu trasy

Kolejna zaleta większego zbiornika to możliwość wytyczenia trasy dowolnymi drogami. Kierowca lub spedytor nie musi zwracać uwagi na to, by na trasie znalazły się stacje benzynowe, bo liczba kilometrów, które można przejechać na jednym zatankowaniu jest znacznie większa niż w przypadku zbiornika o standardowej wielkości. Auto spalające średnio 12 litrów na 100 kilometrów z bakiem 270 litrów przejedzie aż 2200 kilometrów. W podróży na rzadko zabudowanych terenach niejednokrotnie oznacza to sporą oszczędność czasu.

Kolejna zaleta dotyczy przewoźników obsługujących przewozy pasażerskie na dłuższych trasach. Przerwy na tankowanie wydłużają czas podróży. Montaż większego zbiornika na paliwo znacznie zmniejszy ich częstotliwość i tym samym sprawi, że pasażerowie szybciej dotrą do celu.

Dodatkowy zbiornik paliwa w busie jest stu procentach bezpieczny

Czynnikiem, który często odwodzi nas od planów o instalacji zbiornika są wątpliwości co do tego, czy wprowadzenie takich modyfikacji jest zgodne z prawem oraz bezpieczne. To zależy od profesjonalizmu firmy, której powierzymy wykonanie usługi. Korzystając z oferty sprawdzonego producenta, nie musimy obawiać się ani problemów z legalizacją, ani tym bardziej wpływu na komfort i bezpieczeństwa jazdy.

Taką ofertę znajdziemy między innymi na stronie https://zbiornikipaliwa.com.pl/. Dostępne tam zbiorniki wykonane są z utwardzanego specjalną metodą aluminium, co daje pewność niezawodnej pracy i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Są one kompatybilne z pojazdami wielu marek – na przykład Scania, Mercedes, Toyota, Opel, Iveco, Peugeot czy Mitsubishi. Co ważne, wszystkie posiadają homologację obowiązującą w UE.