Dodge Durango SRT Hellcat wraca do sprzedaży

Co prawda ponownie tylko na rok, ale klienci sami domagali się powrotu Dodge Durango SRT Hellcat. Potężny, doładowany SUV powraca, niedługo po tym jak Dodge oznajmiło swoją elektryfikację.

Dodge Durango SRT Hellcat dumnie nosi miano najmocniejszego seryjnie produkowanego SUV na świecie. Legitymuje się bowiem mocą 717 koni mechanicznych, które generowane są z silnika o pojemności 6.2 litra V8 HEMI doładowanego kompresorem. Taka moc pozwala rozpędzić auto do 60 mph w zaledwie 3.5 sekundy, a dystans 1/4 mili pokonać w 11.5 sekundy. A to wszystko w 7-miejscowym SUV-ie. Kosmos! Z prędkością maksymalna na poziomie 180 mph, czyli 290 km/h jest to prawdziwy pocisk.

Do tej pory produkcja Dodge Durango SRT Hellcat została ograniczona do zaledwie jednego roku. A było to w 2021. Z powodu ogromnego zainteresowania i sporego popytu do sprzedaży trafi ponownie w roku 2023. Znowu zaledwie na rok. Cena? Poprzednio było to $82 000. Nic nie zapowiada aby obecnie miała się zmienić. Dotyczy to również wyglądu auta. Zdjęcia nie przedstawiają nic nowego. Zapewne więcej dowiemy się we wrześniu, gdyż wtedy rusza oficjalna sprzedaż.

„The Dodge Durango SRT Hellcat has generated a crazy amount of enthusiasm and demand since it was introduced in 2020 – we even extended its initial production run – so it seemed appropriate to bring back the most powerful SUV ever as part of our historic 2023 model-year Dodge lineup,”

– powiedział CEO Dodge Rom Kuniskis