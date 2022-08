Takiego właśnie chciałeś, Dodge Challenger cabrio już jest.

Niewiele jest jeszcze rzeczy, którymi amerykańska motoryzacja może nas zaskoczyć, a jednak nawet w obliczu kończącej się produkcji można pokusić się o… Dodge Challenger cabrio. Idealny, żeby jeszcze przez jakiś czas delektować się potężnymi silnikami V8 HEMI.

Albo jak to Amerykanie zwykli nazywać – convertible. Dodge Challenger cabrio to z pewnością auto, które będzie się wyróżniać na drodze. Ale niestety, nie będzie to tani zabieg. Firma o nazwie Drop Top Customs oferować będzie usługę zamontowania rozkładanego dachu z gwarancją na 36 000 mil lub 3 lat. A taka usługa kosztować będzie nas $25 999, co w przeliczeniu na złotówki wynosi ponad 120 000 złotych. Jest to całkiem sporo, gdyż do tej ceny musimy doliczyć jeszcze… kupno samego auta.

Co najważniejsze, taki zabieg jest w pełni akceptowalny przez dealera Dodge, gdyż taka usługa może zostać zamówiona już podczas kupna nowego samochodu, a nasze przyszłe cabrio dopiero odbierzemy jako już finalny produkt. Przy czym marka Dodge, sama zajmie się transportem auta z fabryki Brampton Assembly Plant do siedziby firmy Drop Top Customs na Florydzie.

Dodge Challenger cabrio dostępny jest jedynie w trzech wariantach: R/T, R/T Scat Pack czy SRT Hellcat. Nie jest jeszcze znany czas dostaw gotowych aut, ale obecne jak i przyszłe wersje Challengera można już zamawiać.

Ciekawe zakończenie ery muscle carów!

„What better way to commemorate how far we’ve come than to make it easier for Dodge Challenger customers to create a throwback convertible look. We may not upfit them, but those who want a convertible Challenger can get one faster, expedited from the factory to Drop Top Customs. Owners can order third-party modifications through our Dodge dealerships, and then pick up their finished convertible at the dealer once the vehicle is complete.”

– mówił CEO Dodge Tim Kuniskis