Są tacy, którzy wstają rano, przeczesują włosy palcami i wyglądają jak po wyjściu od najlepszego fryzjera. A są też tacy, którzy po przebudzeniu widzą w lustrze coś pomiędzy „lekkim chaosem” a „próbą nowoczesnej rzeźby w keratynie”. Jeśli należysz do tej drugiej grupy (albo po prostu lubisz dopieszczać fryzurę), mam dobrą wiadomość – Dreame, wprowadza Dazzle i Hair Mini. Firma znana z odkurzaczy i robotów, wchodzi coraz śmielej w świat beauty i ma dla nas dwa nowe sprzęty do włosów.

Nowe suszarki w ofercie marki Dreame.

Co ciekawe Dazzle i Hair Mini, to nie zwykłe suszarki. Mamy tu jedną, która jest mądra jak telefon z AI, i drugą, która zmieści się w torebce (i nie obciąży jej bardziej niż baton proteinowy!).

Inteligentne suszenie? Czemu nie!

Coraz więcej urządzeń w naszym domu potrafi „myśleć” za nas. Lodówki wysyłają powiadomienia, gdy kończy się mleko, pralki dobierają program do rodzaju tkaniny, a teraz… suszarki analizują, jak suszyć nasze włosy. Dreame Dazzle to świeżutka suszarko-lokówka, która dostosowuje parametry do tego, co akurat chcesz zrobić, czyli wygładzić włosy, dodać objętości czy zakręcić loki.

Brzmi jak sprzęt dla profesjonalistów, ale spokojnie, tu nie trzeba mieć w CV pracy w salonie fryzjerskim. Dazzle sama rozpoznaje końcówkę jaką założyliśmy i automatycznie ustawia tryb, który jej odpowiada. Ty tylko trzymasz urządzenie, a ono robi swoje.

Co ma w środku (i na zewnątrz)

Silnik – szybki, mocny, taki, który wysuszy włosy do ramion w około 2 minuty. Do tego trzy tryby temperatury (od przyjemnej, ciepłej bryzy po solidne 90°C) i trzy prędkości nawiewu. Żeby pasma nie cierpiały z gorąca, Dazzle ma czujnik temperatury NTC i technologię jonizacji (300 milionów jonów ujemnych na centymetr sześcienny – to więcej, niż potrafi policzyć przeciętny humanista bez kawy- tu i ja się zaliczam). Efekt? Włosy są gładkie, błyszczące i nie puszą się od byle wilgoci.

W zestawie dostajesz pięć magnetycznych nasadek – każda robi coś innego: wygładza, dodaje objętości, kręci loki, modeluje fale. Słowem, możesz mieć inny look codziennie, jeśli tylko starczy Ci sił na zabawę. Na wyświetlaczu widzisz aktualne ustawienia, więc nie ma zgadywania, a drobnym, ale ciekawym dodatkiem jest Fragrance Ring – końcówka, która potrafi dodać Twoim włosom wybranego zapachu.

Mała, ale wariatka

A jeśli należysz do ekipy „im mniejsze i lżejsze, tym lepsze”, Dreame ma też Hair Mini – suszarkę, którą bez problemu zmieścisz do torby, walizki albo nawet plecaka z miejscem na laptopa. Waży tylko 270 g, ma 62 mm szerokości i wygląda bardziej jak designerski gadżet niż zwykłe urządzenie.

Niech Cię jednak nie zmyli jej kompaktowy rozmiar – Hair Mini też ma technologię jonizacji, więc nie będzie szarpać ani przesuszać włosów. Co więcej, ma tryb dla dzieci, w którym temperatura jest stała (40°C), więc można suszyć małe główki bez stresu i bez ryzyka oparzenia.

I jeszcze jedna rzecz: Hair Mini jest dostępna w pięciu pastelowych kolorach – od klasycznej bieli po liliowy, matcha, łososiowy i błękitny. Wyglądają tak słodko, że możesz zapragnąć kolekcjonować je jak limitowane kubki z sieciówek.

Ile kosztuje Dreame Dazzle i Hair Mini i kiedy można je kupić?

Oba modele weszły już do sprzedaży. Hair Mini kosztuje 169 zł, a Dazzle -1299 zł (choć w premierowej ofercie do 26 sierpnia można ją dorwać za 1199 zł). Czy to dużo? To już kwestia perspektywy – jedni wolą kupić trzy tańsze suszarki w ciągu kilku lat, inni jedną porządną, która wytrzyma i zrobi robotę jak trzeba. Jedno jest pewne, Dreame na pewno nie raz, na jeszcze zaskoczy. Jeśli chcesz sprawdzić szczegóły na temat tych modeli, zerknij na stronę producenta: https://sklep.dreame-polska.pl/. Przy okazji zerknij na artykuł, w którym prezentujemy trzy nowe odkurzacze pionowe Dreame.