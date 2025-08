Trzy nowe odkurzacze pionowe od Dreame. Sprawdź, bo warto!

Dreame znowu zamieszało na rynku sprzętów do sprzątania. Tym razem nie chodzi o rewolucję, ale o coś bardziej przemyślanego – trzy nowe odkurzacze pionowe, które mają trafić w różne potrzeby użytkowników. Są to R20 Ultra AquaCycle, R20 Ultra oraz T30 Flex. Każdy trochę inny, ale wszystkie mają jedną cechę wspólną: mają działać skutecznie, nie kosztować fortuny i nie doprowadzać nas do szału przy codziennym ogarnianiu mieszkania.

Nowe odkurzacze pionowe marki Dreame. Na zdjęciu model R20 Ultra AquaCycle.

Odkurzacze pionowe Dreame. Jeden odkurza i mopuje jednocześnie

Na pierwszy ogień idzie Dreame R20 Ultra AquaCycle. Ten model to coś więcej niż zwykły odkurzacz – łączy klasyczne odkurzanie z mopowaniem. W zestawie znajdziemy specjalną głowicę AquaCycle, która ma zbiorniki na czystą i brudną wodę oraz wałek mopujący, który kręci się z prędkością godną pralki na turboobrotach. Do tego spokojnie zmieści się pod niskimi meblami, więc nie trzeba go podnosić, żeby posprzątać pod kanapą.

200 AW mocy ssania i szczotka Omni-Brush sprawiają, że model radzi sobie z kurzem, paprochami i tym, co zazwyczaj wciągamy niechcący w dywan. Do tego czujniki wykrywające brud i automatyczna regulacja siły ssania. Sprzęt po prostu myśli za nas.

Klasyczny, ale z klasą – R20 Ultra

Jeśli ktoś nie potrzebuje funkcji mopowania, może sięgnąć po R20 Ultra – to uproszczona wersja AquaCycle, ale z zachowanymi mocnymi stronami. Jest 200 AW, jest Omni-Brush, a do tego dochodzi technologia CelesTect. Brzmi kosmicznie, ale chodzi o lampkę LED, która oświetla podłogę pod kątem 140 stopni i pozwala dostrzec wszystko, co chcielibyśmy zignorować.

Ten model również ma czujniki i regulację siły ssania, więc nie trzeba kombinować z ustawieniami. Producent zadbał też o dłuższy czas pracy – nawet 90 minut na jednym ładowaniu. W sam raz na weekendowe porządki lub ambitne porywy w środku tygodnia.

Dreame T30 Flex – kiedy trzeba posprzątać ale Ciebie boli kręgosłup

Trzeci model to Dreame T30 Flex, czyli sprzęt, który docenią osoby niekoniecznie zachwycone gimnastyką przy sprzątaniu. Ten odkurzacz ma specjalną, zginającą się rurę przedłużającą z przegubem – więc nie trzeba się schylać, żeby posprzątać pod łóżkiem czy komodą.

Moc ssania jest tu trochę mniejsza bo 144 AW, ale w codziennym użytkowaniu spokojnie wystarcza. Silnik 450 W, akumulator na 60 minut pracy i filtracja, która zatrzymuje 99% cząsteczek, robią swoje. A jak ktoś lubi mieć „efekt wow”, to szczotka z podświetleniem LED też jest na pokładzie.

Nowe odkurzacze pionowe marki Dreame. Na zdjęciu model T30 Flex.

Akcesoria? Są. W każdym zestawie

Każdy z nowych modeli przychodzi z solidnym zestawem dodatków. Wśród nich: szczotki uniwersalne, miniszczotki, ssawki, rury, a nawet uchwyty na ścianę. Model AquaCycle ma dodatkowo podstawkę i głowicę mopującą. Nie trzeba niczego dokupywać – po wyjęciu z pudełka można od razu działać.

Ile kosztują nowe odkurzacze pionowe Dreame?

Od 1 do 14 sierpnia nowe modele można złapać w ofercie premierowej na stronie marki Dreame. Ceny prezentują się następująco:

T30 Flex – 649 zł

R20 Ultra – 1.399 zł (z kuponem 100 zł na zakupy w sklepie)

R20 Ultra AquaCycle – 1.699 zł (z kuponem 120 zł)

Po tym okresie ceny skaczą do poziomu: 699 zł, 1.649 zł i 1.899 zł. Więc jeśli ktoś rozważa zakup – warto się pospieszyć. Przy okazji sprawdź promocje Dreame Brand Month 2025.