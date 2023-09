Powiedzmy, że masz taką sytuację, że musisz kupić duże kombi z dieslem. Najlepiej w automacie i to w miarę świeże. Tak minimum 2019 – 2020 rok. Idealnie, gdy będzie dobrze wyposażone, atrakcyjne wizualnie i cenowo. Nierealne? Wręcz przeciwnie! Kolejna przygoda z tym samochodem pokazała mi, że da się zrobić auto porządne, fajnie wyglądające i ekonomiczne.

Jak już zapewne zauważyłeś na zdjęciach, mam na myśli Peugeota 508 SW. A konkretniej takie myśli o fajnym, dużym kombi z dieslem i automatem przyszły mi po testach wersji GT Pack z silnikiem o pojemności 1.5, który współpracował z 8-biegową skrzynią automatyczną. Jak ja kombi nie lubię, tak Peugeot tak dobrze rysuje te swoje samochody, że w ostateczności mógłbym jeździć taką 508-ką. W sumie, Francuzi potrafią zaskakiwać świat designem. Przykładem jest inne kombi – Peugeot 308 SW GT.

Wracając do prezentowanego modelu, Peugeot trochę przesadził wyceniając nowe, poliftingowe 508. Chcecie takie auto z dieslem i automatem? Nie ma problemu. Tylko, że według cennika, zaczynamy konfigurację od 200 tysięcy złotych. A jeśli wybierzecie wersję GT, dobierzecie ładny lakier, fotele i audio, spodziewajcie się wydatku rzędu 240 tysięcy złotych. Śmiem twierdzić, że trochę za drogo jak na to auto. OK, jest dobrze wyposażone, świetnie wykonane ale płacić prawie ćwierć miliona złotych za diesla 1.5 o mocy 130 KM? Nie no, tyle to nie. A co tam na rynku wtórnym się dzieje? Zobaczmy.

Używany Peugeot 508, czyli duże kombi z dieslem i automatem

Wybaczcie, że nie skupiam się na początku na aspektach wizualnych i na właściwościach jezdnych. Do tego przejdziemy za chwilę. Lepiej żebyś wiedział czy w ogóle Cię na takie auto stać, prawda? Przeanalizowałem rynek i np. wersja raczej biedna, bo Active Pack, ale z dieslem i automatem jest wyceniana od 70 do 80 tysięcy złotych. Wszystko zależy od przebiegu i jak nie trudno się domyślić od stanu auta. Najtańszy Peugeot 508 SW z 1.5 BlueHDI 130 KM i 8-biegowym automatem ma 196 tysięcy przebiegu. Pochodzi z Belgii od pierwszego właściciela, jest podobno bezwypadkowy. Cena? 69980 zł. Jeśli chcielibyście pakiet GT to potrzebne będzie 103 tysiące złotych. Auto pochodzi z polskiego salonu, rocznik 2019 (listopad) i ma przejechane 81000 km. Sami zobaczcie.

Francuzi potrafią rysować

Nie sposób nie odwrócić się za 508-ką. Szczególnie w sedanie ten model jest obłędnie piękny. Agresywne światła LED z przodu, świetnie wyglądający grill z chromowanymi elementami. Do tego łagodnie opadająca linia nadwozia i tylne światła imitujące ślady pazurów lwa. Podoba mi się również biały lakier połączony z ciemnymi szybami. Po prostu nie mam się do czego przyczepić. Z resztą, pisałem o tym wielokrotnie, bo 508 pojawiał się na łamach MenWorld.pl wielokrotnie. Zawsze mieliśmy taką samą opinię na temat wizualny tego modelu. W skrócie: robi wrażenie.

Wnętrze jest równie atrakcyjne co projekt karoserii. Panel centralny lekko zwrócony w stronę kierowcy, od groma miękkich materiałów na elementach, które są świetnie spasowane. Wszystko byłoby idealne, gdyby nie to, że (powtarzam się) nie potrafię znaleźć idealnej pozycji za kierownicą. Albo widzę ekran, albo kierownica dotyka moich nóg. Niby fajna wizja, coś innego, ale jednak mi nie do końca pasuje. Oczywiście, jest to kwestia indywidualna.

Peugeot 508 SW 1.5 BlueHDI 130 KM 8EAT

Duże kombi z dieslem i z automatem musi oferować dobry komfort jazdy. Czy tak jest w przypadku tego modelu? Oczywiście. Trochę obawiałem się, że ten silnik jest za mały. I faktycznie, przydałoby mu się trochę mocy, bo kiedyś jeździłem wariantem z dieslem o pojemności 2-litrów i zbierał się o niebo lepiej. Testowane auto do setki przyspiesza w 10,1 sekundy. Na dzisiejsze standardy jest to wieczność. Tu po prostu mamy silnik dla kogoś, komu nie są potrzebne jakiekolwiek emocje podczas jazdy, za to skupia się na ekonomii. Właśnie to oferuje ten motor.

1.5, 130 KM i 300 Nm momentu oraz 8-biegowy automat. To połączenie spala 4,5 litra diesla na drogach krajowych i do 6,5 litrów na autostradach. W mieście jest to około 7 litrów. Da się? da się! Zbiornik ma 55 litrów, a więc jeśli będziemy jeździli eko, bez problemu przejedziemy ponad 1000 kilometrów na jednym tankowaniu. Ciekawe co na to właściciele samochodów elektrycznych. Pewnie jedzą obiady czekając na naładowanie baterii.

Komfort podróżowania

Duża ilość miejsca w kabinie, wspomniane już świetne materiały, bardzo wygodne fotele i świetne audio marki Focal. To przepis na wysoki komfort podróżowania. O ile będziecie jechali w cztery osoby, gdyż w piątkę może być ciasno. Jak to na duże kombi przystało, mamy aż 530 litrów pojemności bagażnika, które możemy rozszerzyć do ogromnej przestrzeni wynoszącej 1780 litrów.

W aucie jest w miarę cicho nawet przy prędkości autostradowej. To znaczy, pojawia się szum ale nie przeszkadza w jeździe. Przy 120 km/h jest naprawdę cicho. Ogólnie ten diesel nie przeszkadza w ogóle podczas jazdy. Jest wręcz niesłyszalny. Dodam jeszcze, że za każdym razem cieszy mnie pokonywanie kolejnych kilometrów w 508-ce za sprawą świetnego układu kierowniczego. Pracuje on niezwykle płynnie i lekko. Tak jakby wspomaganie kierownicy było dwukrotnie wyższe niż w innych samochodach. Do tego zawieszenie, jak to we francuskich autach – miękkie i nastawione na komfort.

