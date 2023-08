Do naszej redakcji dotarły trzy wideorejestratory marki Manta: DVR503F, DVR504F oraz DVR505F. Są to modele wycenione od 199 zł do 399 zł. Warto zaznaczyć, że każdy z nich cechuje się zupełnie innymi parametrami. Łączy je natomiast jedno – dzięki nim zyskamy nagranie, które może być niezbędne by np. ustalić sprawcę kolizji i udowodnić naszą niewinność.

Nie wiem dlaczego, ale lubię pisać o kamerach samochodowych. Przygotowałem już wiele porównań i testów indywidualnych. Tym razem nie będzie to porównanie, a przegląd trzech modeli jednego producenta. Nie mogę ich porównać, gdyż cechuje je inna cena oraz parametry. Byłoby więc oczywistym to, że najdroższa, a więc i najbardziej zaawansowana wygrałaby takie zestawienie. Tak czy inaczej, skoro do redakcji przyjechały trzy kamery, chciałbym je przedstawić. Może akurat szukasz wideorejestratora do swojego samochodu i ma to być model do 200, 250 albo 400 zł? Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi dowiesz się, którą kamerę samochodową wybrać.Aby nie przedłużać, przejdźmy do prezentacji każdej z kamer.

Manta DVR503F – wideorejestrator samochodowy Full HD za 199 zł

Zacznijmy od najtańszego modelu. Za niecałe 200 zł otrzymujemy model, który nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD, ma tryb parkingowy, spory wyświetlacz i szklany obiektyw. Na tym, rzecz jasna, nie koniec ciekawostek. Z resztą, dzisiejsze wideorejestratory – nawet te najtańsze – mają tak dobre właściwości, że powinny nagrywać obraz w bardzo dobrej jakości. Czy tak będzie w przypadku tego modelu? To się okaże. Najpierw przeanalizujmy całą specyfikację techniczną.



Dane techniczne kamery samochodowej Manta DVR503F

Rozdzielczość nagrywania : 1920 x 1080, 30 klatek na sekundę

: 1920 x 1080, 30 klatek na sekundę Obiektyw : przysłona f/1.4

: przysłona f/1.4 Kąt widzenia : 120 stopni

: 120 stopni Wyświetlacz : 3-cale, IPS

: 3-cale, IPS Bateria : 200 mAh

: 200 mAh Dodatkowe informacje : wykrywanie ruchu, nagrywanie dźwięku, G-Sensor, tryb parkingowy, stabilizacja obrazu

: wykrywanie ruchu, nagrywanie dźwięku, G-Sensor, tryb parkingowy, stabilizacja obrazu Wymiary : 8,7 x 5 x 3,5 cm

: 8,7 x 5 x 3,5 cm W zestawie: kamera samochodowa Manta DVR503F, ładowarka USB podłączana do gniazda zapalniczki, przyssawka na szybę, instrukcja obsługi w języku polskim



Jakość wykonania wideorejestratora Manta DVR503F

Wielokrotnie w swoim życiu testowałem kamery samochodowe tego producenta i za każdym razem, niezależnie czy był to model budżetowy czy ten z wyższej półki, mogłem cieszyć się wysoką jakością wykonania. Jak jest w przypadku modelu Manta DVR503F? W końcu to budżetowa kamera. A jednak, znów się nie zawiodłem. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Fakt, mamy do czynienia z plastikiem, jednak spasowanie poszczególnych elementów jest wręcz wzorowe. To się ceni!



Przy okazji zwróćmy uwagę na wygląd, a raczej na układ poszczególnych elementów. Na górze mamy oczywiście port Mini USB, którym podłączamy zasilanie. Jest także port HDMI, a także specjalny element, do którego montujemy uchwyt z przyssawką. Na froncie, rzecz jasna, obiektyw. Prawy bok zarezerwowano dla czterech przycisków odpowiadających za obsługę menu. Na lewej krawędzi również znajdziemy przyciski – tym razem trzy. Jest tam także slot na kartę pamięci microSD.



Front zajmuje głównie 3-calowy ekran LCD oraz “wskazówki” ulokowane na bocznych częściach abyśmy wiedzieli za co odpowiedzialne są przyciski. W lewym górnym rogu producent umieścił dwie diody, dzięki którym wiemy jaki jest stan działania kamery.



Jakość nagrań wykonanych za pomocą kamery samochodowej Manta DVR503F

Czas przeanalizować najważniejszy element testu. Czym by była wyśmienicie wykonana kamera samochodowa, gdyby nie oferowała zadowalającej jakości nagrań? No, właśnie. Oczywiście, od modelu za 199 zł, bo tyle kosztuje Manta DVR503F nie oczekuję rewelacyjnych, pełnych szczegółów materiałów. Zwracam uwagę głównie na to czy dobrze widać rejestrację. To bardzo ważny element, który pomaga w identyfikacji potencjalnego sprawcy kolizji. Jak wypada w tej kwestii Manta DVR503F? Sami zobaczcie próbne nagrania wykonane w dzień oraz w nocy.

Czy warto kupić wideorejestrator Manta DVR503F?

Według mnie warto. Dlaczego? Jest to tani wideorejestrator, który oferuje całkiem znośną jakość nagrań. Jeśli więc macie ograniczony budżet, a chcielibyście jednak posiadać sprzęt, który ochroni wasze auto, myślę, że 199 zł to niewygórowana cena. Tym bardziej, że model ten ma tryb parkingowy, a to oznacza, że wideorejestrator będzie mógł monitorować to, co dzieje się przy naszym samochodzie nawet podczas naszej nieobecności.

Manta DVR504F DUO – wideorejestrator z kamerą cofania za 249 zł

Kolejny model jest zaledwie 50 zł droższy od poprzednika, jednak ma coś, co na pewno zwróci waszą uwagę. Chodzi o kamerę cofania, która znacznie ułatwia ten manewr. Wstyd się przyznać, ale odkąd tak intensywnie jeżdżę testowanymi samochodami, bardzo trudno mi parkować bez czujników parkowania czy kamery. Nie będę ukrywał – dodatkowy obiektyw to główna różnica względem kamery Manta DVR503F. Oczywiście, nie jedyna! Tak czy inaczej, trzeba sprawdzić, co oferuje nam ten model.



Manta DVR504F DUO specyfikacja techniczna

Rozdzielczość nagrywania : 1920 x 1080, 30 klatek na sekundę (drugi obiektyw 640 x 480)

: 1920 x 1080, 30 klatek na sekundę (drugi obiektyw 640 x 480) Obiektyw : przysłona f/1.3

: przysłona f/1.3 Kąt widzenia : 140 stopni

: 140 stopni Wyświetlacz : 3-cale, IPS

: 3-cale, IPS Bateria : 200 mAh

: 200 mAh Dodatkowe informacje : wykrywanie ruchu, nagrywanie dźwięku, G-Sensor, tryb parkingowy

: wykrywanie ruchu, nagrywanie dźwięku, G-Sensor, tryb parkingowy Wymiary : 11 x 15 x 7 cm

: 11 x 15 x 7 cm W zestawie: kamera samochodowa Manta DVR504F DUO, ładowarka USB podłączana do gniazda zapalniczki, dodatkowy obiektyw z przewodem o długości 5,9 metra, przyssawka na szybę, instrukcja obsługi w języku polskim



Jakość wykonania kamery samochodowej Manta DVR504F DUO

Będę się powtarzał, ale muszę to zrobić. W przypadku modelu DVR504F DUO znów mamy do czynienia z wysoką jakością wykonania. Poszczególne elementy są spasowane wzorowo, nic nie skrzypi, nic nie odstaje – nie ma wrażenia “obcowania z produktem budżetowym”. Mało tego, mamy naprawdę estetyczny i ładny projekt wizualny. Chodzi mi między innymi o imitację chromu na obiektywie. Wiem, że wideorejestrator ma po prostu działać, ale ten przy okazji jest… atrakcyjny pod względem designu.



Znów pozostajemy przy temacie wyglądu, dlatego też omówmy kwestie ulokowania poszczególnych elementów kamery. Na froncie ulokowano obiektyw. Trzeba zauważyć, że mocno wystaje z obrysu obudowy. Na górze mamy dwa porty – HDMI oraz Mini USB. jest tam także zaczep do przyssawki. Z prawej strony kamery znajdują się cztery przyciski do sterowania systemem. Z lewej natomiast gniazdo microSD oraz trzy przyciski, również odpowiedzialne na obsługę oprogramowania. Kierowca widzi również 3-calowy ekran, na którym może między innymi odtworzyć nagrania.



W przypadku wideorejestratora Manta DVR504F DUO mamy również w zestawie dodatkowy obiektyw wsteczny, która nie tylko nagrywa to, co dzieje się za pojazdem, ale również może być wykorzystywany jako kamera cofania. Bardzo praktyczny dodatek. Obiektyw montujemy np. w okolicach tablicy rejestracyjnej. Ma on rozmiar 2,3 cm x 2,3 cm, a więc jest to niewielki dodatek, który absolutnie nie wpłynie na estetykę naszego auta, a znacznie zwiększy komfort cofania.



Jakość nagrań wykonanych za pomocą wideorejestratora Manta DVR504F DUO

Poniżej prezentuję nagrania, które wykonałem za pomocą przedniej kamery w kamerze Manta DVR504F DUO. Są to materiały przygotowane zarówno w dzień, jak i w nocy. Oczywiście, nie oczekiwałem wysokiej klasy filmów. A jednak, nagrania w dzień są naprawdę dobre. W tych nocnych widać braki. Nie oszukujmy się, to przecież sprzęt budżetowy, kosztujący około 250 zł. Z resztą, musicie sami ocenić – zachęcam do sprawdzenia filmu, który umieściłem poniżej.

Czy warto kupić kamerę samochodową Manta DVR504F DUO?

Jeśli możesz pozwolić sobie na dołożenie 50 zł względem modelu DVR503F, zdecydowanie rekomenduję wybór DVR504F DUO. Dlaczego? Zyskujemy przede wszystkim jakże ważny drugi obiektyw, który nagrywa to, co dzieje się za naszym samochodem. Dodatkowo “otrzymujemy” kamerę cofania, która ułatwia manewry. Mnie czymś takim producent mocno przekonuje.

Wideorejestrator Manta DVR505F DUO Black Eye III z drugim obiektywem za 399 zł

Czas na sprawdzenie ostatniego, a zarazem najdroższego modelu w zestawieniu kamer samochodowych marki Manta. Model DVR505F DUO Black Eye III zdecydowanie różni się – szczególnie pod kątem wizualnym – od dwóch pozostałych wideorejestratorów. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to kamera dla kierowców zawodowych, którzy powinni monitorować nie tylko to, co dzieje się przed pojazdem, ale również w jego kabinie.



Specyfikacja techniczna wideorejestratora Manta DVR505F DUO

Rozdzielczość nagrywania : 1920 x 1080, 30 klatek na sekundę (drugi obiektyw 1920 x 1080, 25 klatek na sekundę)

: 1920 x 1080, 30 klatek na sekundę (drugi obiektyw 1920 x 1080, 25 klatek na sekundę) Obiektyw : przysłona f/1.4

: przysłona f/1.4 Kąt widzenia : 140 stopni (oba obiektywy)

: 140 stopni (oba obiektywy) Wyświetlacz : 1,5-cali, LCD

: 1,5-cali, LCD Bateria : 200 mAh

: 200 mAh Dodatkowe informacje : wykrywanie ruchu, nagrywanie dźwięku, G-Sensor, tryb parkingowy, stabilizacja obrazu

: wykrywanie ruchu, nagrywanie dźwięku, G-Sensor, tryb parkingowy, stabilizacja obrazu Wymiary : 11,3 x 4,3 x 3,6 cm

: 11,3 x 4,3 x 3,6 cm W zestawie: kamera samochodowa Manta DVR505F DUO, ładowarka USB podłączana do gniazda zapalniczki, przyssawka na szybę, instrukcja obsługi w języku polskim



Jakość wykonania wideorejestratora Manta DVR505F DUO

Nie będzie zaskoczenia – w tym przypadku również mówimy o solidnym wykonaniu kamery, jak i pozostałych elementów zestawu. Manta po prostu dba o to, abyśmy otrzymywali wysokiej jakości produkt. Przynajmniej tak to wygląda w kwestii wideorejestratorów. Szczególnie zwracałem uwagę na obrotowy obiektyw, który, kto wie, być może będzie często regulowany. Konstrukcja została zaplanowana tak, że jeśli ustawimy obiektyw pod takim kątem, który nas interesuje, nie ma opcji aby zmienił on pozycję. Nawet wtedy, gdy np. poruszamy się po mocno wyboistych drogach.



Przejdźmy do kwestii wyglądu. Jak już wspominałem, DVR505F DUO znacznie różni się od pozostałych wideorejestratorów pod względem wizualnym. Jest węższa, a co za tym idzie ma mniejszy ekran. Można śmiało stwierdzić, że została podzielona na “dwie sekcje”. Pierwsza – główna to obiektyw, przyciski do obsługi menu oraz ekran. Druga – obracana, posiada obiektyw, który nagrywa to, co dzieje się w kabinie.



Ewidentnie mamy do czynienia z modelem, który jest przeznaczony dla kierowców zawodowych, ale oczywiście to nie oznacza, że osoby prywatne nie mogą z niej korzystać – wręcz przeciwnie! Jedyne czego mi brakuje w Manta DVR505F DUO to port umożliwiający podłączenie trzeciego obiektywu. Dzięki temu mielibyśmy pełny monitoring tego, co dzieje się zarówno w kabinie, jak i wokół pojazdu. No nic, takiej możliwości nie ma. Mamy za to dwa obiektywy oferujące kąty widzenia na poziomie 140 stopni.



Próbne nagrania wykonane za pomocą Manta DVR505F DUO

Oczywiście, to najważniejszy element artykułu – testy praktyczne. Czym byłaby najwyższej jakości kamera, jeśli nie oferowałaby klientowi odpowiedniej szczegółowości w nagraniach, prawda? Dlatego też to właśnie ten element testu wszystkich modeli, niezależnie czy mówimy o DVR503, 504 czy 505 jest priorytetem. Przyjrzyjmy się bliżej nagraniom, które generują obiektywy w DVR505F DUO. Zaznaczam od razu, że w tym materiale zobaczycie filmy zarówno z jednego, jak i z drugiego obiektywu. Oczywiście, ten, który będzie zazwyczaj skierowany w stronę kabiny został dodatkowo wyposażony w diody, które sprawiają, że nagranie będzie czytelne w zupełnych ciemnościach.

Czy warto kupić model Manta DVR505F DUO?

O ile w przypadku DVR503F i DVR504F DUO nie miałem żadnych problemów z werdyktem, o tyle tutaj zaczynam się trochę zastanawiać. Dlaczego? To znaczy, nie jest to zły wideorejestrator, którego nie polecam. Wręcz przeciwnie – w tej cenie jest naprawdę dobry. Tu chodzi o to, że on faktycznie jest skierowany do specyficznego klienta. Czy aby na pewno potrzebujemy nagrania z kabiny?

Osobiście uważam, że niekoniecznie, jeśli nie jesteśmy kierowcą zawodowym czyli nie prowadzimy ciężarówki czy taksówki. Dlatego też zdecydowałbym się na model DVR504F DUO, który posiada dwa odrębne obiektywy. Jeden montuję na szybie przedniej i dzięki temu zyskuję nagranie tego, co dzieje się przed autem. Drugą z kolei np. przy rejestracji, a to sprawia, że mam kamerę cofania oraz nagranie wszystkiego, co za auta.

Chociaż z drugiej strony, ten obiektyw nie musi koniecznie nagrywać tylko i wyłącznie tego, co dzieje się w kabinie. Tylna kamera nagrywa również pole za samochodem tylko że przez tylną szybę. Spełnia więc bardzo ważną funkcję, tak jak w przypadku dwóch pozostałych kamer. Jak ktoś wjedzie nam w tył auta, to też się to nagra i będziemy mogli udowodnić winę innego kierowcy. Z resztą – widać to na próbnym nagraniu, które widzicie powyżej.

Jeśli więc drugi obiektyw skierowany w stronę kabiny auta sprawi, że poczujesz się bezpieczniej, DVR505F DUO jest modelem idealnym dla Ciebie. Zyskujesz dobrą jakość nagrań i w przypadku niejasnych sytuacji np. z klientami (mam na myśli taksówki), masz dowód w postaci filmu. Oczywiście – pamiętajcie, że ten model jest również dobrym rozwiązaniem także dla użytkowników prywatnych.

Test wideorejestratorów Manta. Podsumowanie

Nadszedł czas na wnioski z testu trzech kamer samochodowych marki Manta. Co mogę o nich napisać? Przede wszystkim są bardzo dobrze wykonane. Tutaj nie można się do niczego przyczepić. Jakościowo – 5/5. Co do jakości nagrań – nie oszukujmy się, są to budżetowe modele, dlatego nie uzyskają takich materiałów jak np. kamery samochodowe warte 1000 zł. Tak czy inaczej, jeśli dysponujecie ograniczonym budżetem, każdy z tych prezentowanych modeli jest godny uwagi. Mi najbardziej przypadł do gustu DVR504F DUO, ponieważ ma dwa obiektywy, a jego cena jest bardzo atrakcyjna.

Oczywiście, wybór pozostawiam Wam. Pokazałem jakość nagrań, zaprezentował to, jak wygląda zawartość opakowania i wykonanie poszczególnych modeli. A który wybierzecie? Chętnie się dowiem, dlatego piszcie komentarze.