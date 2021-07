Dwie 13-latki na podium olimpijskim! Zdominowały jazdę na desce!

Kto powiedział, że mistrzem olimpijskim musi być doświadczony sportowiec? 13-letnia Momiji Nishiya z Japonii została mistrzynią olimpijską w jeździe na deskorolce, drugie miejsce zajęła jej rówieśniczka – Rayssa Leal z Brazylii. Na ostatnim szczeblu podium stanęła 16-letnia Funa Nakayama, która również pochodzi z Kraju Kwitnącej Wiśni.

13-letnia Momiji Nishiya mistrzynią olimpijską

Igrzyska Olimpijskie w Tokio wprowadzają wiele nowych dyscyplin. Po raz pierwszy w dyscyplinach olimpijskich pojawiła się m.in. wspinaczka czy koszykówka 3×3. Nową dyscypliną jest także skateboarding, w którym to dwie nastolatki zdominowały konkurencję. Skateboarding to dyscyplina, która skierowana jest głównie do osób młodych, którzy marzą o zostaniu mistrzem.

Tak też się stało, ponieważ mistrzynią olimpijską w skateboardingu w kategorii street, została 13-letnia reprezentantka Japonii, Momiji Nishiya! W dniu swojego zwycięstwa miała ona 13 lat i 330 dni. Co jednak może być zaskakujące, jest ona dopiero czwartym najmłodszym sportowcem w historii IO, któremu udało się zdobyć złoty medal. Tytuł ten należy do Marjorie Gestring. W 1936 roku, w wieku 13 lat i 268 dni zdobyła złoty medal w skoku do wody.

Zawody zdominowały nastolatki

Skateboarding został podzielony na dwie konkurencje – street i park. Pierwszy, historyczny triumf w streecie u mężczyzn przypadł Yuto Horigome z Japonii. Dziś do rywalizacji stanęły kobiety i nic nie sugerowało, że na podium staną zawodniczki, których łączny wiek wynosi 42 lata, czyli o jedenaście lat mniej niż Tony Hawk, absolutna legenda deski.

Raysa Leal (z lewej) i Momiji Nishiya (z prawej), czyli wicemistrzyni i mistrzyni olimpijska w jeździe na deskorolce w kategorii street.

Mistrzynią olimpijską, tak jak już wspomnieliśmy, została Japonka, Momiji Nishiya. Tuż za nią, na drugim stopniu podium uplasowała się Rayssa Leal z Brazylii. Zawodniczka ta w dniu startów miała 13 lat i 203 dni! Gdyby Brazylijka wygrała, zostałaby najmłodszym mistrzem olimpijskim w nowożytnej historii IO. Ostatni stopień podium zajęła 16-letnia reprezentantka Japonii, Funa Nakayama.