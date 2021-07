Dlaczego zawodowi sportowcy golą ciało? Jaki jest tego cel?

Już jutro startuje wielkie sportowe święto, jakim są Igrzyska Olimpijskie. Tegoroczna Olimpiada odbywa się w Tokio. Sportowcy przygotowują się do startu w zawodach w różny sposób, a jednym z nich jest golenie całego ciała. Jest to sposób, z którego korzysta wielu sportowców, ale jaki ma to sens? Nie, nie chodzi o mniejszy opór powietrza, a o coś zupełnie innego.

Golenie całego ciała pozytywnie wpływa na organizm

Kolarze czy pływacy golą swoje ciało w celu zyskania przewagi nad swoim przeciwnikiem. Pozbycie się owłosienia na ciele wpływa na aerodynamikę i opływowość. Przykładem może być tutaj kolarz, który po zgoleniu nóg może zyskać kilka lub kilkanaście sekund na odcinku 40 kilometrów. Niby niewiele, a jednak ogolenie nóg może przesądzić o ostatecznym wyniku zawodów.

To jednak nie jedyne zalety golenia ciała przez sportowców. Pozbycie się włosów z ciała pobudza ukrwienie naskórka, czego efektem jest wzmożone czucie skórne i „głębokie” (proprioreceptywne). Jest to cecha organizmu, która szczególnie przydaje się w pływaniu, ponieważ w tym sporcie zawodnik po prostu musi czuć swoje środowisko, czyli wodę.

Dlaczego sportowcy golą całe ciało?

Golenie całego ciała wpływa także na zdecydowanie lepsze wchłanianie tlenu przez organizm, przez co zwiększa się jego wydajność i zdolność regeneracji. Skóra, która została pozbawiona włosów, oddycha zdecydowanie lepiej, ma lepszą termoregulację i zapewnia lepszą wentylację organizmu. A to ma szczególne znaczenie w gorące dni.

Ciało pozbawione włosów szybciej się regeneruje i wpływa na higienę

Podczas treningu, zawodów czy turniejów skóra zawodnika ma kontakt z różnymi przedmiotami. W sportach kontaktowych uszkodzenie skóry jest czymś normalnym – zacięcie, zadrapanie itd. We włosach znajduje się wszelaki brud i zarazki, które mogą przedostać się do rany, której sportowiec nabawił się podczas treningu czy zawodów. Osadzający się brud na włosach, które przylegają do powstałej rany, zwiększa ryzyko infekcji.

Golenie całego ciała zmniejsza więc ryzyko infekcji, ponieważ zabrudzenie ran jest zdecydowanie mniejsze, niż w przypadku, kiedy na ciele znajdują się włosy. Drugim ważnym czynnikiem jest lepsza regeneracja i proces gojenia się urazów skórnych.

Golenie ciała zmniejsza ból podczas pracy z fizjoterapeutą

Zawodowi sportowcy muszą dbać o swoje ciała, ponieważ w innym przypadku nie mogliby utrzymać się na szczycie przez długi czas. Dbanie o ciało jest równoznaczne z wizytami u fizjoterapeuty. A takich wizyt może być nawet kilka w ciągu dnia. Obecność włosów na ciele może oznaczać ból podczas masaży. Golenie całego ciała wśród sportowców jest również dobre dla fizjoterapeutów. Dlaczego? Podczas masowania ciała potrzebny jest dobry ślizg, który mocno hamowany jest przez włosy. Gładkie ciało jest po prostu bardziej przystosowane do zabiegów fizjoterapeutycznych.

Przed rozpoczęciem golenia innych części ciała niż twarz, pomyślmy o tym, że nogi czy ręce stanowią znacznie większy obszar naszej skóry. W związku z tym upewnijmy się, że mamy pod ręką dobrej jakości maszynkę do golenia, która posiada kilka ostrzy oraz pasek nawilżający skórę. Dobrym rozwiązaniem jest także zastosowanie maszynki, która posiada ruchomą głowicę, dzięki czemu lepiej dopasuje się do kształtu ciała, co zminimalizuje ryzyko zacięć. Mateusz Góral, Senior Brand and Media Manager z Bulldog, marki oferującej akcesoria i produkty do golenia.

Pozwala pokazać w jak dobrej formie znajduje się sportowiec

Siła psychiczna jest bardzo ważnym i jednocześnie niedocenianym aspektem w przygotowaniu sportowca. Kilka kilkugodzinnych treningów każdego dnia, sporo wyrzeczeń, nieustanna praca – na to wszystko decydują się osoby, które zostają zawodowymi sportowcami. Nic więc dziwnego, że chcą pochwalić się efektami swojej pracy. Golenie całego ciała pozwala wyeksponować sylwetkę i pokazać swoje mięśnie. Amerykanie mają takie powiedzenie „jeśli wyglądasz dobrze, grasz dobrze” i u wielu sportowców się to sprawdza.