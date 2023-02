Czy Piotr Zieliński ponownie zabłyśnie na boisku? Już dziś jego drużyna zmierzy się z niemieckim Eintrachtem w ramach walki w 1/8 finałów Ligi Mistrzów. O której i gdzie oglądać mecz Eintracht Frankfurt vs Napoli? Śpieszymy z odpowiedzią!

Napoli idzie po swoje. Eintracht z pewnym awansem

Śmiało można napisać, że Napoli rozgrywa swój najlepszy sezon od lat. Drużyna z Neapolu pewnie lideruje w Serie A i wyprzedza drugi w tabeli Inter Mediolan aż o 15 punktów. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie Piotr Zieliński i spółka zgarną w tym roku Scudetto. W Lidze Mistrzów nie idzie im wcale gorzej. W grupie A wyprzedzili Liverpool, co dało im ostateczny triumf.

Z kolei Eintracht Frankfurt w swojej grupie zakończył zmagania na drugiej lokacie, chociaż mieli duże szanse na zwycięstwo. Ostatecznie to Tottenham triumfował w grupie D, wyprzedzając niemiecką drużynę o jeden punkt. Teraz przed drużyną znad rzeki Men trudniejsze zadanie, ponieważ będą próbowali powstrzymać rozpędzone Napoli na swoim terenie.

Dziś kolejne mecze w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Przeczytaj także: Real Madryt vs Liverpool. Gdzie oglądać hit?

Mecz Eintracht Frankfurt vs Napoli zapowiada się bardzo ciekawie, zwłaszcza dla Polskich kibiców, ponieważ oprócz Piotra Zielińskiego w składzie Azzurrich gra również Bartosz Bereszyński.

Eintracht Frankfurt vs Napoli. Gdzie oglądać spotkanie?

Włoska drużyna z pewnością jest faworytem tego spotkania. W Lidze Mistrzów wygrała 4 z ostatnich pięciu spotkań, a w Serie A w pięciu ostatnich kolejkach zaliczyła komplet zwycięstw. Eintracht nie może mówić o równie doskonałej formie, ponieważ w Bundeslidze wygrali oni jedynie dwa z ostatnich pięciu meczów. Do tego bilansu dołożyli dwa remisy i porażkę. Obecnie znajdują się na 6. miejscu w tabeli.

Eintracht Frankfurt vs Napoli. Piotr Zieliński zabłyszczy? Gdzie oglądać mecz? Fot. Twitter UEFA Champions League

Gdzie oglądać mecz Eintracht Frankfurt vs Napoli? Spotkanie będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek pojedynku o 21:00.